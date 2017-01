Supuesto agresion racista contra abogado di Corte Internacional ta causa polemica na Hulanda

Un supuesto agresion na Hulanda di dos polis na un abogado Afroamericano diahuebs a lanta un polemica di berdad, ya cu e agentenan ta desmenti esaki y a presenta un keho na e Corte Internacional di Husticia, unda e demandante ta traha.

E abogado, Chaka Laguerre, a sigura cu e tabata victima di “brutalidad policial pa motibonan racial”, ora cu el a wordo deteni crusando caya cu su bicicleta den lus cora.

Mediante un nota publica riba su profile di Facebook e abogado a splica e supuesto agresion policial.

“Dos oficial di polis Hulandes, di sexo masculino, nan a detenemi y a hincami den un calaboso, ora cu mi tabata bayendo mi trabao y mi a termina den hospital lincha, bati y herida”, el a detaya.

Polis Hulandes a mustra su indignacion den un comunicado na e acusacionnan falso aki y a nenga di a actua den cualkier forma racista contra Laguerre.

Segun e hoben Mericano, el a mustra su identificacion di su trabao y no su paspoort pasobra e no tabata tin’e cun’e y el a sigura cu nan no a dun’e e oportunidad di mustra nan su permiso di residencia na Hulanda.

Di otro banda, algo similar ta lantando polemica den e capital Hulandes.

Un mucha color scur di diesdos aña a wordo deteni pa polis na Amsterdam, door di no tabata kier a mustra su identificacion.

Diferente organisacion y politiconan a pidi pa investiga e caso.