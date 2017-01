“Super Weekend”2017 Aeropuerto di Aruba a procesa mas cu 22.200 pasahero y 316 movecion di trafico aereo

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a cuminsa 2017 riba un nota positivo considerando e cantidad di pasahero y movecionnan di trafico aereo cu a wordo procesa den e prome fin di siman di 2017, conoci como “Super Weekend”. E prome fin di siman despues di Aña Nobo historicamente ta e temporada mas ocupa pa trafico di pasahero na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix mirando e cantidad di pasahero cu ta yega y sali for di Aruba despues di e temporada di fin di aña.

Un biaha mas bon planificacion y coordinacion entre tur stakeholder, departamento y empleado na aeropuerto tawata sumamente importante pa asina por maneha e cantidad di pasahero y movecion di avion durante e weekend cu a pasa. Un poco mas cu 22.200 pasahero y 316movecion di trafico aereo (tanto avionnan priva y comercial) a wordo maneha den e periodo di 2 dia. E operacionnan na e nivelnan mas halto di siguridad, hunto cu procesamento eficiente y efectivo di pasahero, a resulta den un experiencia positivo pa e miles di personanan biahando door di nos aeropuerto.

E resultadonan aki ta tuma un cantidad tremendo di coordinacion, planificacion y compromiso di parti di un cantidad di partner di aeropuerto, y e resultado di e fin di siman tras di lomba no lo por tabata posibel sin e esfuersonan di US Customs and Border Protection, Imigracion Local (IASA), Departamento di Border Police na aeropuerto, Douane di Aruba, Air Navigation Services Aruba N.V. (ANSA), Aruba Tourism Authority (ATA), e aerolineanan,e ground handlernan, Departmento diTransportePublico (DTP), e taxistanan, operadornan di concesion y F&B, ASAP Services, Total Services, FMSA, Universal Aviation FBO, Flexo, Aruba Security and Crime Prevention y e ekipo di AAA entre otro.

CEO di AAA Sr. James Fazio:“Ta di mira atrobe cu bon teamwork cu tur e partnernan di aeropuerto ta sumamente importante pa nos tin un Super Weekend exitoso. Tambe, e ultimo ekiponan tecnologico cu a wordo poni y e cambionan den nos facilidadnan na aeropuerto a yuda tremendamente pa atende e cantidad di pasahero den tempo record. E tabata impresionante pa mira cada empleado bay e extra miya pa sigura e servicio adecua na nos pasaheronan y mi kier gradici cada un persona cu a haci un diferencia durante e Super Weekend! E ta impresionante kico por wordo logra cu e focus y compromiso corecto. Bon trabou tur hende!”