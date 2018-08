Sue-Ann Ras (MEP):”Un curiculo di enseñansa innovativo lo duna contenido na e lema ‘One Happy Island’

Aruba ta conoci pa e lema: Aruba, One Happy Island. Pero segun parlamentario Sue-Ann Ras, realmente nos tin cu para keto un rato y puntra si berdaderamente nos ta feliz. Esaki ta basa riba tur e noticianan negativo e.o. cu nos ta experenciando riba varios tereno local. Y e ora e felicidad ta mustra leu di ta un hecho. Segun Ras, felicidad ta birando mas y mas importante dentro di educacion.

YALE UNIVERSITY

Como ehempel, Ras ta referi na Yale University, un di e universidadnan di mas prestigioso na Merca, cu a lansa su curso di Psychology and the Good Life, unda cu e demanda tabata enorme. No menos cu 1200 studiante tabata atende e curso tur siman y tabata e participacion di curso di mas grandi den historia di Yale. Incluso tabatin huiswerk, cu tabata inclui: demostra mas gradicimento, demostra acto di bondad y amabilidad y crea mas conexion social.

METODO NA INDIA

Ras ta mustra cu un articulo tocante di Felicidad den Educacion na India a ilustra un ehempel tocante con por cambia mentalidad y actitud pa tin felicidad. “E idea di implementa un materia tocante felicidad a hala mi atencion masha hopi mes. Mi ta hopi contento cu por mira un movecion asina importante y relevante, pa loke ta trata cambia mentalidad y actitud den e formacion di mucha y hoben di India”, Ras a sigui bisa. E guru y lider spiritual Tibetano conoci, Dalai Lama, a presenta un materia, cu a haya su luga den e curiculo nacional di educacion, pa siña e muchanan meditacion y con pa ta orguyoso di nan trabou como studiante.

FELICIDAD DEN EDUCACION

Action for Happiness di Reino Uni, cu ta encera e campañanan pa un bida mas feliz, a indica cu scol tin un rol vital den yuda mucha desaroya e capacidadnan pa hiba un bida feliz. Nan a desaroya un curiculo rond di e principionan di Ten Keys to Happier Living. Ta trata di un proyecto piloto, cu a demostra cu el a logra mehoramento significativamente den bienestar den un grupo di mucha entre 7 y 14 aña. E muchanan te cu 14 aña, ta ricibi diariamente les di felicidad di 45 minuut, cu ta inclui yoga y meditacion y siña nan, pa tin orguyo den nan trabou.

EDUCACION MAS DESAROYA

Gobierno di Delhi tin speransa cu un educacion mas desaroya por nifica cu conocemento amplio, balor, norma y principio, lo triunfa como e focus actual riba e resultadonan di examen. Interesante segun Ras ta, cu e consehero principal di minister di educacion a bin cu e plan pa curiculo di felicidad, ya cu den e ultimo 30 añanan nan a produci hopi trahado profesional pa industria y fabrica, pero no a desaroya bon ser humano.

SITUACION NA ARUBA

E pregunta ta, con esaki por relata na Aruba y si esaki por funciona aki tambe. Ras ta sigui splica, cu enseñansa, pa hopi aña, no a haya e atencion debido, pa por fungi como e vehiculo principal di formacion di su hendenan. Nos curiculo y plan nacional di enseñansa mester ta dirigi pa forma ciudadano cu balor, informa y responsabel, cu ta participa na un bida social, economico y politico di Aruba como persona capaz di logra nan desaroyo personal, laboral y familiar. “Di e logronan di aprendizahe, nos meta mester ta pa cada mucha y hoben, den su trayecto escolar haya enseñansa di: lenguahe y comunicacion, pensamento critico, analitico y reflexivo, convivencia y colaboracion, desaroyo fisico y emocional, historia di Aruba y orientacion riba mundo, arte, cultura y medio ambiente”, Ras a finalisa bisando. E ta kere definitivamente cu loke el a menciona anteriormente di India, por funciona na Aruba tambe y asina yuda duna contenido bek na loke nos ta conoci p’e: ‘Aruba, One Happy Island’.

