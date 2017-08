Sue Ann Ras (MEP): Kico a pasa cu e ‘driejarige leertraject’ na Colegio Arubano?

Aña escolar a inicia y sigur nos tin varios reto cu mester atende cu caracter di urgencia, mirando cu e uniconan perhudica, ta nos hobennan, cu tur hende ta encanta vocifera: “Nos muchanan, nos hobennan TA nos futuro!” Con nos por pensa riba prosperidad, si nos no ta dicidi pa actua di un manera dicido pa mehora calidad educativo pa tur hoben?

SMOA a publica un articulo tocante Colegio Arubano, unda ta indica cu nan kier cuminsa cu un aña escolar den un esfera positivo, mientras un biaha mas, e pregunta cardinal ta bira: dicon ta exclui hopi alumno pa haya e oportunidad igual pa un educacion riba e trayecto largo di Havo?

Djis pa refresca memoria di nos pueblo. Desde 1999 E-afdeling ta existi den nos leynan y ta papia di ‘het driejarige traject’ y SMOA no tin esaki disponibel mas na Colegio Arubano, siendo cu hopi di nos hendenan den pasado a termina exitosamente y actualmente tin puesto prominente den nos sociedad. Kiermen kico ta pasando na SMOA cu no ta cumpli cu e ley di E-afdeling, cu a cambia na 2015 den ‘het driejarige leertraject’? Esaki mester ta asunto cu Departamento di Enseñansa, Minister di Enseñansa y Dienst Inspectie Aruba mester percura pa e maneho y ley tuma luga. Colegio San Nicolas si a aplica e ley y a habri su ‘het driejarige leertraject’, unda ta brinda e alumnonan oportunidad pa obtene nan diploma di HAVO den 3 aña despues di MAVO. Sinembargo e situacion aki ta poniendo un presion masha grandi mes riba e populacion y calidad di enseñansa na Colegio San Nicolas.

E aña escolar aki un biaha mas Colegio San Nicolas ta encontra su mes cu un cantidad grandi di alumno, cu ta biba Pabou di brug y ta aplica pa drenta cerca nan den e ‘het driejarige leertraject’. Actualmente mayoria di e klasnan di examen, esta H5, ta consisti di mas di 30 alumno, cu sigur ta hacie hopi dificil mes pa crea un ambiente positivo y ideal tanto pa e alumnonan como e docentenan.

Manera sra. Uka Wernet di SMOA ta menciona den e articulo: “… hopi biaha ta pasa cosnan chikito y e tendencia di comunidad ta, pa critica etc. Wernet a splica cu ta bon pa traha hunto, ta bin di nan banda y di mayornan tambe”. Kiermen dicon no cuminsa na busca motibo cu no ta aplica e ley aki y brinda nos hobennan e oportunidad di haya nan enseñansa secundario den un ambiente mas positivo y productivo, cu e klasnan mas chikito y den nan cercania. Klas di examen tin su exigencia cu ne y sigur nos mester percura pa haci tur loke ta na nos alcance, pa garantisa y brinda un bon educacion na nos hobennan. E alumnonan mester di mas atencion y concentracion y den un klas, unda tin mas di 30 alumno, ta sumamente dificil pa esaki sosode. E consecuencia final ta, cu e porcentahe di graduado ta abou y mesora comunidad y tur departamento relaciona cu enseñansa, ta cuestiona e resultado, sin cu a haci algo pa preveni of evita esaki.

Finalmente ami y partido MEP ta haci un apelacion urgente na tur esunnan concerni, pa nan analisa e situacion aki y sostene SMOA pa habri ‘het driejarige leertraject’ na Colegio Arubano y realmente genera oportunidad legitimo di progreso y prosperidad pa tur nos hobennan, cu realmente ta futuro di nos pais.