Sue-Ann Ras (MEP): ‘AVP mester stop cu politica di poco nivel tocante retiro di e coordinadornan’

Ta increibel con nos ex Prome Minister y henter su pandiya ta tratando di hunga politica di poco nivel, cu e caso di “supuestamente kita hende for di trabou”. Ainda mi ta den asombro total, despues di tuma nota di declaracion di ex Prome Minister, cu por cierto no tabatin ni sikiera e curashi y determinacion, pa sirbi su cuantioso votadonan y pueblo di Aruba como miembro di Parlamento den oposicion.

Tur e personanan en cuestion, tambe tabata hopi bon na altura di nan situacion laboral di e regla di “voor de duur van het kabinet”, cu a vence dia 31 di october 2017. Pues prome cu apunta dede y husga, semper ta miho pa busca informacion, basa riba prueba prome, unda cu por mira e ora con propio ex Prome Minister a tuma tur e hendenan aki haci. Nos ta papiando di 300 funcionario (coordinador) di e ex ministernan di AVP, cu tabata gana un salario barbaro, unda cu uno a yega te na 17 mil florin mensual. Y mas tristo y denigrante ta, cu nan NO a ni presenta na pia di trabou desde eleccion y asina mes gobierno actual a bay di acuerdo pa duna nan salario te fin di januari 2018!!!

Loke mester cuestiona y condena ta e actitud iresponsabel y inhusto di e gobierno anterior, unda cu nan mes NO a percura pa regla e papelnan di e ex ‘funcionarionan’ (coordinador) aki y awor ta hunga cu sentimento y inteligencia di hende pa ataca gobierno nobo, siendo ta nan propio culpa, iresponsabilidad y inhumanidad!!!

“Realmente si ex Prome Minister kier fungi como un lider, e mester a sa di maneha su pais, manera bo ta maneha un famia of hogar; cu autoridad, respet, ordo, transparencia, competencia y bon ehempel. Si bo kier hunga cu ‘pone hende central’, bo mester cuminsa na asumi bo liderazgo y responsabilidad y acepta cu bo a faya y no tira bo problema den scochi di otro, paso realmente esey ta loke nos ta experienciando awo tambe den comunidad. Unda cu e adultonan y e mayornan ta trata na schuif nan problemanan pa un tercer persona, en bes di duna cara y acepta cu a faya!” segun Sue-Ann Ras.

Si realmente nos kier demostra nos comunidad, specialmente nos hoben- y muchanan, kico ta nifica traha pa bienestar di tur hende y pais Aruba, nos mester cuminsa na nos mes y no sigui mal informa y manipula pueblo su pensamento y pio ainda sentimento di hende, manera ta haya ta bon.

Bo mester siña bo mes goberna prome, prome cu bo goberna otro. No tin duda cu ta peligroso pa tin rason, ora e gobierno kiboca! Pa goberna mester tin firmeza, pero tambe hopi flexibilidad, moralidad, dignidad y pasenshi. Goberna kiermen tambe RECTIFICA ora bo ta robes!!!