Substancianan di cacao ta protehabo

MEXICO CITY, Mexico – E substancianan saca for di cacao ta protehabo contra enfermedadnan cardiovascular y segundo infartonan, cientificonan di e Instituto Politecnico Nacional (IPN) di Mexico a sigura, despues di un decada di investigacion.

E estudio a confirma cu e substancianan aki tambe ta yuda den e control metabolico pasobra e ta faborece e disminucion di peso y vet corporal y di e nivelnan di trigliceride y glucose den sanger, IPN a informa den un comunicado.

Durante e investigacion a keda comproba den “animalnan di laboratorio” cu e substancianan di cacao ta acelera e reparacion di e tehido endotelial, den cual ta rebisti e “inner wall” di e adernan y di e curason, IPN a destaca.

Tambe a keda verifica cu e compuestonan ta protega contra e daño induci pa e isquemia coronario, ta disminui e lesion causa pa e proceso y ta faborece e recuperacion rapido di e curason, EFE a laga sa.

E substancianan di cacao “ta proteha contra segundo infartonan y ta mehora e funcion endotelial,” Guillermo Manuel Ceballos Reyes, titular di e investigacion aki y cu tin mas di 30 articulo cientifico publicao den revistanan internacional, a indica.

Den e proyecto, ta participa investigadornan di e Scol Nacional di Ciencianan Biologico di IPN, dokternan di e hospital Juarez di Mexico, cientifico di e Universidad di San Diego (California, Merca) y specialistanan di asociacionnan di cardiologia.

Ceballos a indica cu e estudio riba pashentnan “ta den proceso” y a pone bon cla cu e uzo di e substancianan aki no mester reemplasa ningun tratamento, sino cu e mester wordo uza como complemento cu e dokternan a cargo ta establece.

El a subraya cu e enfermedadnan cardiovascular ta e prome causa di morto na Mexico, loke ta resalta e importancia di e estudionan cu ta enfoca riba probecha substancianan activo cu ta wordo obteni for di recursonan natural, manera cacao.

Ademas di e substancianan extrai, e cientificonan ta probecha integramente di e cacao pa fabrica productonan cu propiedadnan terapeutico cual efectonan positivo a keda comproba den pashentnan di e hospital Juarez.

Ceballos a sigura cu, cu e resultadonan di e investigacion y cu e finalidad di beneficia mas persona, ta studia den patenta e productonan aki y a mediano plazo, establece un empresa pa su comercialisacion of pa haci transferencianan di tecnologia.

Fuente: www.eluniversal.com