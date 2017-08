Studiantenan lo wordo yuda ora nan yega Hulanda

Nos tur por a mira cu tin un grupo di studiante a keda atras, pa motibonan ya conoci y cu nan mester a cana un caminda di cruz prome cu nan yega nan destino. Danny Maduro, di Directie Onderwijs Aruba, a sigura, cu e studiantenan en cuestion, lo wordo yuda ora cu nan yega Hulanda.

Di parti di Minister Juan David Yrausquin, pa e parti di opvang na Hulanda, lo regla cu Arubahuis pa por haci algo pa e muchanan cu ta bayendo diabierna, y ta yegando diasabra. Nan lo bay regla e partinan pa nan por tin e mesun experiencia cu e muchanan cu a yega diamars e siman aki.

Pa e parti di pago, ta asina cu tin cu di parti di Directie Onderwijs, hunto cu Minister di Enseñansa y Finansas, hunto cu e Directie Financien, a sinta na mesa, y a regla e parti di loke e muchanan a puntra kico a wordo kita for di nan, pa nan haya un tipo di recibo kico tur a wordo kita for di nan startpakket.

Maduro a sigui splica cu lo bay purba awor aki pa duna e muchanan e mesun atencion cu e grupo prome a haya. Naturalmente berdad tin algun dia perdi, pero esey no ta nifica cu tur cos ta perdi. Awor aki cu nan yega, nan lo haya e opvang manera cu mester ta y tambe lo yuda nan den parti di busca cas, etc. Tin diferente comunicacion cu Arubahuis y Arubahuis di su banda cu e comisionnan cu ta opvang e muchanan aki.

Ta lamentabel cu pa motibo di un avion cu a daña practicamente na Corsou, e muchanan aki a wordo perhudica. Banda di e muchanan aki tin mas persona cu a keda pega na Aruba y a keda na e compania di vuelo pa regla algo pa nan. A papia cu e studiantenan tambe y a apunta esey. Awor aki el a wordo regla. Nan ta bayendo diabierna awo y ta deseanan exito y spera di waknan bek pronto.

Maduro a sigui comenta cu a manda un mail pa e compania di biahe, cu e pregunta si lo cobra daño y perhuicio y lo keda riba dje. Tin cu tackle Insel Air den esaki pa e parti si ta daño y perhuicio of vergoeding. Lo sigui contact Insel Air riba esaki.