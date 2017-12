Studiantenan lo haci un proyecto di trabao social

Den e centro di evento di Centro Rancho dos studiante di Trabao Social lo bay haci un trabao social pa e barionan cerca di Rancho pa cual aki coordinador di centro Sra. Ginelly Quandt ta splica.

Stichting Rancho ta contento di por ricibi studiantenan di Universidad pa nan haci nan periodo di pasantia. E dos studiantenan mes a traha ariba un actividad, relaciona cu Dia di Derechonan Humano, cual lo ta dia 10 di December. Awo padilanti Stichting Rancho kier sigui den e direccion aki, pa e studiante acerca e fundacion pa asina haci mas proyecto. E fundacion ta sumamente contento cu nan por trece algo positivo pa e bario pero tambe pa Aruba en general. Mirando cu ta cuminsando cu’n proyecto bou guia di e dos studiantenan, den futuro nan lo kier sigui cu esaki y haya mas actividad pa bario y Aruba en general.

Tin diferente scolnan maner EPI y otro studiantenan di Universidad, cu ta haciendo nan pasantia na Stichting Rancho. Tur scol cu ta interesa pa haya sa di e storia di e bario, cu tin di haber cu e area social, por acerca Stichting Rancho pa inicia algo nobo, mirando cu semper cu Rancho ta un laboratorio cu eigenlijk tur cos por tuma luga eynan. Depende e creatividad di cada ken nan mente cu nan por crea actividadnan social y cultural, creativo. Stichting Rancho ta sumamente contento pa cualkier hende cu kier haci algo cu nan y e fundacion.

Tocante e centro di actividad, nan a habri esaki na 2016 y poco poco e fundacion a cuminsa, ya cu nan no tabata tin nada prepara pa e centro. Pa 2018 Fundacion Rancho ta trahando ariba fondonan pa por tin mas actividad social cultural, pa hendenan cu ta interesa den e bario. Tin hopi interes di personanan di pafo cu kier haci actividad, pero esaki ta keda pega pa motibo di fondo. Pero e fundacion ta open pa cualkier fundacion of gremio of artista cu lo kier traha cu nan.

Un cinema di Hulanda lo bin traha un proyecto a base di fotografia, y un workshop cu subtitulo. Sigur lo tin mas actividad, bin trece algo mas innovativo, segun Sra. Ginnely Quandt di Stichting Rancho.