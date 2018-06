Studiantenan interesa pa bay studia na Canada mester duna informacion biometrico

Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba ( DBB) recien a ser informa di e siguiente cambionan den e maneho di Visa di e Gobierno di Canada:

Gobierno di Canada ta informa cu, despues di un amienda regulatorio di nan “Inmigration and Refugee Protection Regulations” nan ta amplia nan programa biometrico pa tur ciudadano stranhero kendenan ta aplica pa un visa di turista (cu algun excepcion); permiso pa studia of di trabou (cu excepcion di ciudadanonan Mericano); permiso di residencia temporario y tur esunnan cu ta aplica pa un permiso pa residencia permanente of status di refugiado of asilo, entrante 31 di juli, 2018.

E siguiente link, http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp, ta duna un splicacion amplio di e proceso menciona.

E cambio lo afecta tur ciudadano cu paspoort hulandes

Tur ciudadano di nacionalidad Hulandes, entre 14 y 79 aña di edad, kendenan lo aplica pa un permiso pa studia, traha of di residencia permanente na Canada, lo mester suministra nan “fingerprints” y potret na e Centro di Aplicacion pa Visa, mas cercano, entrante 31 di juli, 2018.

Pa esunnan biahando for di Aruba, Corsou of St. Maarten, e centronan di aplicacion mas cercano ta situa na Port-of-Spain, Trinidad & Tobago, Santo Domingo, Republica Dominicana, Bogota, Colombia, y na Caracas, Venezuela. E informacion biometrico tin un validez di 10 aña. Pa esunnan biahando for di Hulanda, e Visa Application Centre mas cerca ta situa na Dusseldorf, Alemania of na London, Inglaterra.

Ciudadanonan cu paspoort Hulandes cu ta bishita Canada como turista, no tin mester di aplica pa un visa (nan ta visa exempt) y nan tampoco mester suministra informacion biometrico. Sinembargo ta rekeri un Electronic Travel Authorization valido si. Hefenan di Estado, Ministernan, otro oficialnan gubernamental y diplomaticonan acredita aplicando pa un visa, no mester suministra informacion biometrico.

Comments

comments