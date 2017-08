Studiantenan entusiasma pa logra nan GED diploma

Na International School of Aruba a inicia e programa di GED, cu mas o menos 135 studiante, di cual nan edad ta cuminsa desde 17 aña bay ariba. Entre nan tin esunnan cu ta cerca di e edad ey pero tambe tin adultonan cu a pasa 30 aña di edad y ta trahado pa varios aña of a laga scol hopi aña pasa.

Logrando nan GED, e studiantenan por haci uzo di esaki cu por habri otro oportunidadnan, sea na trabou mes yudando nan crece den un compania of pa esnan cu ainda no a logra finalisa cu un diploma. Pa esnan cu no a logra na scol pa cualkier motibo, nan kier haal esaki pa sigui studia den exterior of na Universidad di Aruba. Esaki ta brinda nan e oportunidad pa haci esey y sigui riba e rumbo cu nan ta desea. Tin personanan conoci cu a Ricibi Nan GED diploma y a sigui pa un carera exitoso manera Dave Thomas (fundador di Wendy’s), Richard Carmona (ex-Surgeon General di Merca) Ruth Ann Minner (ex-gobernador di e estado di Delaware), John Huntsman (ex- gobernaodor di estado di Utah), Peter Jennings (periodista), Mary Lou Retton, David Bowie, Michael J. Fox, pa menciona algun.

Pa Ministerio di Enseñansa tabata importante pa sigura cu no tin mucho drempel pa esnan cu kier a haci esaki. Minister di Enseñansa Michelle Hooyboer-Winklaar, a duna di conoce, cu nan a subsidia e programa di GED y e unico cos cu e studiantenan mester cubri ta e parti di examennan cu nan lo haci na final. E costo aki lo ta un tiki mas di 100 dollar.

E programa di GED ta na Ingles y esaki ta un otro aspecto cu Ministerio di Enseñansa a ricibi hopi peticion pa esnan cu ta sinti cu Hulandes no ta un opcion, pa motibo cu nan a lucha hopi cu e idioma Hulandes. Minister Hooyboer-Winklaar a ricibi hopi peticion asina aki y a percura pe drempel aki no t’ey mas pa esnan cu no por haci’e na Hulandes.

Minister Hooyboer-Winklaar ta contento y a mira un energia hopi positivo na esunnan cu a cuminsa cu e programa di GED. Ta mustra cu hopi hende tabata pensa riba esaki, pasobra na momento cu a anuncia cu lo bin cu e programa di GED hopi a yama y registra. “Nos ta contento pa mira asina hopi entusiasmo rond di esaki y tin mas cu 270 aplicacion pa e programa na e momento aki, Minister Hooyboer-Winklaar a duna di conoce. Awo tur cos ta den man do e studiante hunto cu e scol pa por guia nan den e proceso aki.

E titulo di e diploma ta na nivel di un scol secundario, Minister Hooyboer-Winklaar a splica. Ta considera un “Highschool” na nivel di HAVO, pasobra cu un “Highschool” studiantenan por drenta diferente College, universidad y hasta na Hulanda ta reconoce esaki na HBO.