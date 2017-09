Studiantenan di St. Maarten na Aruba cu un fundraising carwash

Diadomingo awo studiantenan di EPI procedente di St. Maarten, kende nan famia ta pasando den temponan duro lo tene nan prome di dos carwash. Meta di e carwash lo ta pa recauda fondo pa sigura nan estadia na Aruba. E studiantenan ta ricibi un studielening, pero ademas di esey, nan mayornan tambe ta manda placa pa nan tur luna, pa asina cumpli cu nan debernan. Despues di e pasada di horcan Irma, e mayornan actualmente no por mantene nan yiunan financieramente.

Consehero di estudio di St. Maarten na Aruba, Giselle -Mireille Sint Jago, a yuda nan organisa y promove e fundraising y actualmente ta purbando di haya un part time job pa e studiantenan. “Nos ta pidi e comunidad di Aruba pa saca un man yuda e studiantenan aki, pa asina nan por sigui cu nan estudionan exitosamente na Aruba, sin retraso cu lo por wordo causa door di problemanan financiero”.

E prome carwash lo wordo teni dia 24 di September, for di 9 or di mainta te cu 9 or di anochi. E luga lo ta na e carwash banda di Driftwood Restaurant. Ban apoya Eridania, Idrissa, Johanna, Jahrmael y Meshach, e 5 studiantenan di St. Maarten cu ta organisando e dos carwashnan aki pa asina recauda fondo. Bo por contribui door di cumpra un ticket pa carwash pa solamente 25 florin. Nan lo laba bo auto y haci esaki limpi, tanto paden como pafo. E studiantenan y nan amistadnan di Aruba ta gradici e pueblo di antemano.

E siguiente carwash lo ta dia 1 di October, for di 9 or di mainta pa 9 or di anochi, na ‘Care Car Wash’ Schoolstraat Playa, banda di Driftwood Restaurant. Pa cualke informacion por tuma contacto cu Meshach 5612691 of Idrissa 5642197