Studiantenan di Salubridad y Servicio perhudica door di falta di local na EPI

Judmira Tromp, studiante di Salubridad y Servicio tambe a manifesta nan malcontento cu e situacion na Colegio EPI. Despues di dos siman cu scol a cuminsa, ainda no tin local pa nan. E ta amplia mas ariba e situacion.

Segun juffrouw Tromp, lesnan ta cayendo hopi atras door cu nan no ta hayando les mes. Nan ta studiantenan di derde jaar. Nan ta bezig cu afstudeer otro aña, pero nan ta sinti cu tampoco EPI no ta buscando solucion pa e studiantenan haya les.

E poblacion di EPI a crece y p’esey lesnan ta cay afo. Segun e studiante, nan ta paga 435 florin pa aña y nan ta bin scol pero nan no ta haya les tampoco. Ora cu tin un local disponibel, ta resulta cu e local ta cay hopi chikito pa nan. Nan ta un total di 28 studiante y nan no ta fit den un local chikito.

Directiva di Colegio EPI ta bisa e studiantenan cu nan no tin localnan disponibel y cu nan no por haci nada. Segun rooster nan lo mester tin les te cu 2 or y 15, pero tin ora nan tin cu bay cas ya caba pa 10 or, pasobra cu no tin localnan available.

Si no bin un solucion a corto plaso, e studiantenan lo bay cerca e minister di Enseñansa y demostra nan malcontento. No por ta asina cu nan como studiante ta sali perhudica pa motibo cu no tin local disponibel, segun e studiante, Judmira Tromp.