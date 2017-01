Straño cu Otmar Oduber ta papia malo di un presupuesto cu e mes a firma

Ta di lamenta cu Otmar Oduber ta sali bisa cu gobierno a gasta e placa di refineria siendo cu e mes a firma e presupuesto 2017 segun Sr. Rene Herde a splica.

Sr. Rene Herde ta haya straño cu e Sr. Oduber ta bin cu e tema aki y ta duda cu e cifranan ta bon. Simplemente si wak e analisis y proyeccion pa e añanan cu ta bin, ta wak cu no solamente a calcula entradanan tradicional di gobierno y incluso di turismo. Pero tambe e reapertura di e refineria. no ta asina cu e aña aki tin entradanan incidental y otro aña ta conta ariba dje.

Gobierno ta trahando duro pa baha e deficit y e reto ta bay ta grandi. E rumbo cu ta bayendo ta reduccion di deficit y ta uza tur entrada, sea ta di belasting, di turismo of incidental. Ta uza esey pa reduci deficit. Pa e otro aña e ta bira dificil, paso tanto entrada como reduccion di gasto ta contribui pa yega eynan.E ultimo cuater añanan gobierno ta bezig cu reduccion di deficit, tin aña e ta bay bon y otro no. Tin cierto añanan e la bay asina bon, cu a surpasa e normanan estableci pa Caft.

Pa Sr. Herde, e calculacion di Sr. Oduber, ta un poco falta di calculacion y un tiki prematuro. Minister di Finansas ta bezig cu ehecucion di e presupuesto a cuminsa. Apenas aña a cuminsa. Aworaki lo monitorea tanto entrada como gastonan di gobierno. Y gobierno lo bay haya raportahe di con e ta y con e lo bay ta.

Na mes momento, Sr. Bermudez, Minister di Finanzas ta bezig cu presupuesto 2018, cual mester wordo trata prome cu fin di aña. Gobierno ta optimista, mirando con a reduci e deficit, con a maneha e gasto y entradanan di nos pais, sin refineria. Awor tin e entrada di refineria, no incidental pero permanente.

Na 2009, ora cu AVP a drenta gobierno, Banco Central a menciona cinco punto cu gobierno mester haci pa sigura cu Aruba ta miho. Un di nan tabata reduci gastonan di gobierno, cual a sosode. Otro punto tabata pa mehora turismo, calidad y cantidad, cual tambe a sosode. Otro tabata pa reduci deficit riba seguro medico, cu tambe a sosode. Y por ultimo tabata reapertura di refineria, cual tambe a sosode.

Gobierno di AVP a cumpli cu tur e puntonan cu Banco Central a pone na 2009 y awo, na 2017 gobierno ta orguyoso di bisa, cu nan a cumpli cu tur e puntonan estableci door di Banco Central.