Stop di perde tempo den relacionnan bashi y bira feliz cu un robot

Bo ta fada di ta bo so of fada di no por topa e pareha ideal? Pronto tin un solucion pa bo soledad. E muher Frances Lilly a declara di ta namora di e robot cu el a crea cu tecnlogia di un printer 3-D. E dama frances a yama su creacion InMoovator y a bisa di ta hopi feliz. Desde hoben Lilly gusta tecnologia pero desde cu el a cumpli 19 anja, e ta sinti su mes sexualmente atrai na robotnan tambe. E tabatin dos pareha pero e relacionnan no a funciona y a confirma su pensamentonan: e ta considera su mes un ‘robosexual’. Famianan a mustra consideracion pa cu e situacion. Lilly no kier divulga si e tin relacion sexual cu su robot pero a afirma di ta feliz cu su bida manera cu e ta.

Pa stranjo cu e situacion por mustra, e scientifico David Levy ta considera esaki un evolucion logico di e ser humano. E Britanico a scibi un buki riba e topico aki na 2007 caba ‘Love and Sex with Robots’ y e siman aki el a duna un presentacion den un sala yen di academico. Segun e academico, nos por hari y ridiculisa e hendenan awoki pero pronto cos lo bira serio. E scientifico ta pronostica cu pa 2050 mas tarda matrimonio cu un robot lo ta posibel mirando cuanto hende no ta feliz y no por topa un pareha drechi.

Segun un otro scientifico Adrian David Cheok kende ta profesor na Universidad di London, e robotnan lo por haci nos bida mas agradabel: Bo por tin sex ora bo kier y con cu bo kier. E proximo paso lo ta pa programa e robotnan pa stima di berdad, cual experimentacionnan riba e tereno aki ta tumando lugar caba.