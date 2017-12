Stop di papia y tuma accion contra abuso di mucha

Ta importante pa no papia sino haci y pa loke ta e meldcode cu gobierno kier trece pa denuncia abuso di mucha , pero esaki no mester tarda segun Sra. Lissete Gomez di Fundacion Lisette Gomez ta splica.

Sra. Lisette Gomez a reuni cu e minister di Asuntonan Social e siman aki, pa busca informacion pa kico nan intencion ta pa cu e tematica aki, en general di abuso di mucha. Manera Sra. Gomez a bisa semper over un meldcode, fundacion a haya e plan via email for di e minister, esey ta aproba caba den Conseho di Minister. Loke ta warda awo ta e implementacion. E meldcode mester bay Hulanda, ya cu ta trata di un cooperacion.

E fundacion a manda un email pa e minister, pa asina haya sa cuanto tempo e ta bay dura. Mester bin cu accion y no keda na palabra so. Habri un liña pa asina hendenan cu sa di abuso, por yama. Of pone mas personal pa atende casonan bieuw, duna atencion psicologico of psikiatrico si ta necesario.

Loke e fundacion kier ta pa gobierno move, pa parlamento move. Pero nan tin confiansa, apesar di tur e skuridad cu ta pasando den dje. Y Sra. Lisette Gomez ta spera di curason cu enberdad nan haci algo, pasobra cu e ta necesario. Si esaki no habri wowo di e comunidad of di e gobernantenan aki, e ta awo of nunca. Accionnan mester wordo tuma, segun Sra. Lisette Gomez di Fundacion Lisette Gomez.