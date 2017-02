“Stimami Sterilisami“ ta drenta un etapa nobo

Aruba su comunidad ta lucha cu un poblacion grandi di cacho y pushinan di caya. Efectonan di e problema aki ta cu barionan ta sufri di menasa di grupo di cacho cu por ataca hende, ademas e imagen di Aruba cerca turista ta afecta negativamente pasobra ta parse nos no ta cuida nos bestianan. Mas alarmante ainda ta cu e cachonan y pushi riba caya ta sufri hopi di hamber y malesa, mientras cu 7,000 di nan ta perde nan bida tristemente den afmaakhok tur aña, pa motibo cu nan ta wordo bandona. E unico solucionnan ta pa tin doño responsabel y un compromiso pa sterilisacion. Sterilisacion ta reduci e crecemento di poblacion. Esaki significa cu den futuro cercano lo tin menos cacho y pushi indesea riba caya.

Pa yuda soluciona e problema, Bucuti & Tara Beach Resort a lansa e programa “Stimami Sterilisami” na December 2015 cu ta subsidia e gasto di e operacion y microchip cerca tur veterinario na Aruba y ta patronisa un campaña di concientisacion pa cu sterilisacion.

Te awor e hotel local a inverti AFL 375.000,- den e programa y un total di 3760 mascota a wordo sterilisa. Den averahe cada cacho y su puppies cu no ta sterilisa por multiplica y yega te na 11,000 cacho den 5 aña. Kiermen 3760 sterilisacion a yuda evita mas cu 41 Miyon di cacho y pushi di nace den e siguiente 5 añanan.

“Stimami Sterilisami” a procesa mas cu 6330 registracion. Tin un cantidad di doño di mascota cu no a uza nan registracion pa sterilisa nan mascota. Registracionnan cu ta mas cu 6 luna bieu no ta valido mas pa traha cita pa operacion.

Cu ayudo di fondonan ricibi di Aruba Tourism Authority (ATA) y Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), e sterilisacionnan por sigui y por completa e lista di registracion.

E prome aña di “Stimami Sterilisami” a logra un gran empuhe na sterilisacion via e operacionnan subsidia y creando mihor conocimento den nos comunidad pa e necesidad di sterilisacion.

E siguiente etapa di e programa lo continua cu e campaña di consientisacion y lo sigui subsidia operacionnan pa cacho y pushi di caya cu e fundacionnan registra na Aruba ta purba di salba. E fase cu ta subsidia doño individual di cacho of pushi a yega su fin, pero lo sigui cu esunnan cu ta registra caba. Nos ta spera cu e comunidad to comprende e importancia di sterilisacion y lo sigui regla e operacion pa nan mascotanan crioyo y di rasa tambe. Responsabilidad ta encera bon cuido di nos mascotanan y pa yuda evita crecemento di e poblacion di cacho y pushi na Aruba.

Bucuti & Tara Beach Resort, ATA y TPEF ta hopi contento cu e exito logra na 2016 y e efectonan positivo pa e comunidad di Aruba a largo plazo y ta confirma cu lo sigui yuda e comunidad soluciona e problema penoso aki cu e segundo etapa di e programa.