Stichting Rancho y su president Clifford Rosa a bishita Boneiro

Desde 2015 Stichting Rancho tin un relacion di trabou cu “Fundashon Patrimonio Maritimo Boneiru” den e proyecto cu yama “Stormvogel” y tambe pa traha material educativo di e storia pa e scol nan basico di Aruba, Boneiro y Curacao,(ABC). Na 2016 nos a risibi Sr. Johnny Craane aki na Aruba y nos a sigi dialoga riba e nesesidad di informacion maritimo pa nos hoben nan di diferente generacion anto riba tur e isla nan di Caribe Hulandes. Na e mesun tempo nos a duna ok na e “Fundashon Patrimonio Maritimo Boneiru” pa hasi uso di dos potret for di nos archivo pa e Proyecto di e Museo nobo TerraMar.



Stichting Rancho a wordo invita pa ta presente na e prome “Bonaire Maritime Film Festival” organisa pa “Fundashon Patrimonio Maritimo Boneiru” y tambe pa sera conoci cu e Proyecto educativo “Zeilen op School” cual material lo bay wordo presenta na e isla nan ABC. Diabierna mainta trempan 13 januari despues di un dushi buelo di Aruba pasando Curacao cu destinacion final Boneiro. Clifford Rosa a yega Boneiro y asina inicia cu diferente reunion nan.

Prome reunion tawata cu Sra. Mamita Fox, esaki den cuadro di un Proyecto cu Stichting Rancho tin pa 2017 cu ta di Herencia Cultural di nos Caribe y Caribe Hulandes. Despues a sigi un otro reunion cu Sra. Xiomara Frans-Muller cu ta e persona cu ta trahando riba e material educativo di “Stormvogel” pa bay scol nan. Aki Sra. Xiomara Frans-Muller a sorprende nos cu e la nace na Aruba y a yega di biba den Emma Straat y cu su mayornan tawata tin un restaurant den caya grandi.

Dus nan a yega di biba den nos area di Rancho y cu sumo plaser e reunion a sigi desaroya masha hopi informacion importante. Cu no solamente ta regarda e Proyecto di “Stormvogel” pero tambe e informacion cu Sra. Xiomara Frans-Muller su prome serie di e buki pa mucha. E prome buki yama Opi e Boxdo, cual ta conta poco di e storia di su tata cu tawata un boxdo masha conosi na Aruba cu ta “Sugar Boy Nando” cu a titula campion di peso mediano latino y central America na 1965. President Clifford Rosa a risibi un ehemplar y Stichting Rancho tambe, pa asina Stichting Rancho hasi entrega di un ehemplar na Biblioteca Nacional di Aruba.

Diasabra mainta nos a hasi un recorido canti awa di Playa Pabou pa bay wak e boto Stormvogel. Asina aki a bin topa cu e bunita proyecto pa restaura e ultimo Boto di Bela cu a nabega entre e islanan ABC transportando diferente carga. Ta nos deseo pa mira e proyecto aki cristalisa pa asina nos conserva un parti di nos Herencia Maritimo di e islanan ABC.

Den e area di Playa Pabou nos a bin topa cu un Boto di Bela masha interesante mes. Cu ta hiba e number Unico y cu sigur e ta unico. Mirando cu den e ultimo regatta e no por a competi mirando cu e no tawata tin otro Boto den su categoria. Aki a lanta un idea sigur, dicon no lo traha mas di e tipo aki pa e islanan ABC.