Stichting Musica a anuncia nan Financial Report 2017

Cu hopi positivismo y orguyosamente Stichting MUSICA ta anuncia cu nan “Financial Report 2017” di Aruba Caiso & Soca Monarch ta cla y siman pasa a presenta esaki na e musiconan. Ta un momento sumamente importante pa Stichting MUSICA, e fundacion cu oficialmente ta organisa Aruba Caiso & Soca Monarch, mirando cu ta resulta cu e stichting a logra cumpli cu nan debe atrasa na musiconan di 3 aña pasa te cu 2017. Stichting MUSICA lo sigui traha den forma profesional y cu un reto nobo pa engrandece e festival pa 2018.

Stichting MUSICA ta gradici tur musico pa nan pasenshi y e confiansa cu nan a deposita den e board nobo di Stichting MUSICA. E stichting a traha duro, no obstante tur contratempo y momentonan dificil, cu e actitud y e meta pa keda positivo y asina a logra pone un festival riba pia cu a kibra tur record di participacion cu 101 composicion y cu excelente resultado. Nos por corda cu e aña aki, Stichting MUSICA a logra reparti tur premio y a paga tur musico pa nan participacion, prome cu e dushi temporada di Carnaval a termina. Stichting MUSICA a implementa e iniciativa aki pa duna balor na e musiconan y esaki sigur ta un otro muestra positivo y profesional di e direccion nobo di Stichting MUSICA.

Stichting MUSICA ta gradici nan main partner, SETAR NV, un compania briyante cu a duna e festival su respaldo desde su inicio, desde cu Stichting MUSICA a wordo funda. SETAR NV no solamente ta brinda e stichting apoyo financiero, pero tambe ta conseha y motiva e organisacion y a keda yuda den bon y mal temporada. Un gradicimento ta bay tambe na demas partner di Aruba Caiso & Soca Monarch cu a para firme tras di e festival, incluyendo Aruba Bank NV, Aruba Tourism Authority, Departamento di Cultura, Tropical Bottling Company, Aruba Airport Authority, K&G, Johnson Enterprises, Ecotech, Atco y King Ocean. Danki tambe na e colaboradornan cu a haci Aruba Caiso & Soca Monarch 2017 posibel; PEG Entertainment, KPA, Rode Kruis, DTI, Brandweer, Insam y tur otro instancia y sin falta Minister de Meza y Minister President Eman pa nan sosten.

Stichting MUSICA ta sinti gran aprecio pa tur medio di prensa, noticiero y locutor cu a sa di sostene tur actividad di e organisacion, en especial e Aruba Caiso & Soca Monarch. Stichting MUSICA ta reconoce e trabou importante y intensivo di Plus Acounting, cual a supervisa y traha hunto cu e organisacion durante tur 4 anochi di festival y a cera e “Financial Report 2017”. Directiva di Stichting MUSICA ta altamente agradeci pa e sosten y consehonan ricibi di tur partner y colaborador.

Un danki special ta bay na pueblo di Aruba, cu a asisti e festival masalmente, dunando respaldo na Aruba Caiso & Soca Monarch y tambe na nan banda, musico y cantantenan preferi durante tur 4 anochi di e festival.

Stichting MUSICA ta trahando riba un calendario nobo pa continua aña 2017 y esaki lo wordo presenta otro luna durante nan proximo reunion riba dia 13 di Mei 2017. E board y directiva di Stichting Musica ta confirma cu transparencia y positivismo lo sigui prevalece durante e temporada venidero y por ultimo ta gradici tur esnan cu di un forma of otro a “go the extra mile” pa haci e festival un exito rotundo.