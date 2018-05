Stichting Maneho Social Aruba kier brinda ayudo ariba un base largo

Presidente di Stichting Maneho Social Aruba, Sr. Ricardie Irausquin, ta splica cu e fundacion aki ta uno nobo, lanta pa Young Professionals. Den e caso aki e focus principal ariba e area social tin un maneho conhuntamente cu gobierno, den e caso aki lo bira e partner mas grandi di e asosciacion.

E enfoke ta pa tin un maneho a largo plaso pa personanan cu tin problemanan social na Aruba, no solamente ricibi ayudo temporal. Pero pa e bira ayudo tambe ariba un base largo, pa nan ta den un comunidad y nan ta zelfstandig. Tin hopi organisacion cu ta traha rond, hopi individual. No tin un union den e organisacionnan aki y e intencion ta pa uni tur e organisacionnan bou di un solo organisacion y cuminsa traha ariba plannan cu no ta yuda solamente duna un pakete di cuminda, of ta dun’e un ayudo financiero temporal. Pero cu ta bay siñ’e tambe cu e ayudo eynan, e tin cu bay traha e dia di mañan pa e por ta autosustentabel.

E stichting nobo aki ta dirigi ariba esunnan cu ta e ‘bijstandtrekkers’, riba mamanan soltera, hendenan grandi cu ta den problema social. Y logicamente hendenan cu ta perde trabao abruptamente, cual ta pone cu nan ta cay den un situacion financiero deplorabel. E situacion economico na Aruba no ta permiti nan pa haya un trabao facilment. Pero door di esey tambe, e fundacion lo yudanan den e parti di bijscholing, job training pa asina nan por drenta sociedad y mercado laboral bek, den cualkier forma.

Stichting Maneho Social Aruba lo ta participando hunto cu Centro di Bario Tanki Leendert, den e evento di Ban Cultiva di dia 26 di mei proximo. En principe e proyecto ta drei ariba 28 di mei cu ta World Hunger Day, cu ta un dia mundial. Stichting Maneho Social ta afilia na Unicef. Esaki lo wordo celebra e weekend venidero ya cu dialuna ta un dia di trabao.

E idea ta pa recauda fondo pa asina por bay traha den e area social, no solamente na Centro di Bario Tanki Leendert. Pero nan a ‘team up’ hunto cu e Centro di Bario Tanki Leendert, unda cu nan a haya un espacio pa nan traha aden, pa recauda fondo.

For di diabierna, 25 di mei lo bay tin un Happy Hour, unda cu lo tin presentaicon di Roots and Riddim y Mystical Connections, combina cu’n bar. A duna e evento e nomber di ‘Ban Topa’. Ta invita di tur esunnan den comunidad, ban papia, pa papia di e problemanan social. Ban sinti den e bario di e problemanan cu tin mester. Asina tambe ta coopera na mes momento cu Centro di Bario Tanki Leendert, pa asina nan por haya fondo pa drecha e Centro di Bario y pon’e bek na un forma optimal.

Diadomingo 27 di Mei lo bira e evento principal, unda cu e evento lo cuminsa 9 or di mainta te cu 9 or di anochi. E ta bay ta un evento maratonico, pa asina logra recauda mas tanto fondo posibel pa e gastonan cu tin. Lo purba yega e meta di 350 mil florin, cual no ta facil den e dia di awendia. Ta invita tur comerciante, tur pueblo pa ora cu topa cu e boluntarionan ariba caya, pa haci bo donacion. E ta bay bek den comunidad, no solamente Centro di Bario Tanki Leendert pero tur bario en general. Te asina leu, e informacion suministra pa Sr. Ricardie Irausquin, presidente di Stichting Maneho Social Aruba.

Comments

comments