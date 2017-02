Stichting Family First ta organisa nan fundraising event anual dia 29 di April

Stichting Family First ta dunando servicio desde 29 September, 2012. Nos meta ta pa yuda reforsa y restaura famianan y individualnan di un estado di dependencia na uno di independencia sano. Famia ta e pilar di e comunidad y p’esey nos ta haci nos esfuerso pa duna famianan e ayudo y apoyo cu ta necesario pa tin un bida familiar sano y prospero. Pa por duna servicio y asistencia na nos comunidad nos ta depende completamente riba donacion. Durante di 4 aña nos a logra yuda famianan cu bini cerca nos y e cantidad di famianan ta creciendo. Esaki paso no solamente nos ta yuda soluciona problemanan cu presenta diripiente of cu caracter di urgencia pero tambe nos ta duna training y workshop. Nos programa ta encera entre otro;Reforsando Relacionnan pa pareha, Tatanan Campeon – cu ta un tayer pa tur hende homber cu ta of lo ta Tata y Coaching Financiero unda ta siña pone meta y yuda estableci y duna guia structura financiero. E aña aki nos ta introduci nos “Annual Fundraising event” den forma di un “Dinner–Auction”. Disfrutando di un cena di 4 plato sirbi na mesa nos lo tene un subasta di diferente tipo di articulo. Pa haci e evento un exito nos ta pidi cooperacion di tur hende pa cumpra carchi pa e anochi special aki y alabes tur artista y negoshinan pa haci donacion di articulonan cu nos por uza pa e subasta. Nos ta buscando un negoshi cu ta interesa pa sponsor e Dinner-Auction. Pa reserva caarchi of un mesa completo, haci un donacion of cualkier tipo di pregunta por yama nos persona encarga cu esaki na +297-565-6032 of email nos na theaquammie@familyfirstaruba.org

E dinner-auction ta tuma luga Diasabra 29 April, 2017 di 7:00pm pa 11:00pm na Renaissance Convention Center.Costo ta 125 florin pa persona. Pa reserva bo carchi yama na 565 6032 of 690 0288