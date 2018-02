Stichting BOB lo sigui cu nan programa di screening contra cancer di pecho

Sra. Erita Werleman, di Stichting BOB a splica cu nan lo ta hunto cu Directie Volksgezondheid den diferente charlanan na radio y television. Sra. Werleman ta splica.

Den caso di Stichting BOB, nan lo elabora ariba prevencion, cu ta hopi importante. Ora cu malesa dal bo hopi duro, specialmente cancer y cu bo ta laat, e ta hopi dificil pa e cura. P’esey Stichting BOB tin mas di 5 aña trahando ariba e tereno aki. Y nan ta bay haci dos aña cu nan a cuminsa cu e programa di screening, cu ta haci un checkeo di pecho pa tur hende muhe di entre 45 pa 75 aña. Un total di 24.800 hende muhe cu ta den e categoria aki y cu ta asegura ta na AZV a haya un carta pa bin haci un checkeo. Di e cifranan aki ta solamente un 30 pa 35 % cu a presenta. Ainda tin un grupo grandi cu no a bin. Tin diferente motibo, tin biaha e persona mes ta yamanan, bisando nan cu nan ta pashent caba. Dus nan ta den e circuito caba. Stichting BOB ta trata hendenan cu no tin sintomanan di e malesa. Den caso cu tin sintoma, ta recomendabel pa bay e dokter di cas, cual proceso lo bay mas lihe.

Un otro motibo ta cu e carta no a yega, of e adres ta fout. For di censo y AZV, Stichting BOB, nan ta haya adres cu e hendenan ta inscribi na dje. Tin ora carta ta yega laat of hendenan no ta ni wak nan postbus ya cu nan ta ricibi email. Un otro factor ta cu hende muhe tin miedo. Si un hende bisa cu e ta haci dolor, maske cu nunca a haci e test, bo no por imagina bo mes y ta haya un susto. Esey no ta haya relevante. Esun cu a haci’e caba, maske e tabata tin dolor, ela haya un chens di scapa su bida. Y esun cu no a haci’e, ta tende cu e ta dolor, mester experiencia esaki pa su mes.

Por bisa cu di e grupo cu a bin e prome ronde, St. BOB a manda un 120 hende muhe cu tabata tib un test sospechoso. Den e test sospechoso por wak diferente cos, manera un infeccion, cicatris, kalkinan cu ta formando y cuminsamento di un cancer. Di e 120 hende muhe un 60 a resulta cu tin cancer na pecho. Tin hende cu tin hopi aña cu no ta bay dokter. TIn casonan di tur dos pecho afecta. Y e hende muhe ta cana cun’e. Durante añanan largo cu e screening sigui, bo ta bay catch cosnan chikito y esey ta esencia di un checkeo regular cada dos aña cu bo por compara e dos potretnan cu tin, y por wak e cambio den e pechonan. E ora ta haci un otro test pa ta mas sigur. Esey ta prevencion, y esey ta ataca. Cancer no por preveni, pero si por ataca un malesa hopi trempan, for di su comienso.

E campaña di Stichting BOB no ta UN campaña, e ta un campaña FOR LIFE. E efecto ta pa cada dos aña ta wak tambe den e pechonan. Sra. Werleman a enfatisa cu e no ta un campaña, e ta algo cu lo bay pa un tempo largo. Tur hende muhe di entre 45 cu 75 aña mester haci e checkeo aki.

Den e prome ronda nan ta haya informacion via AZV y esun cu bin, e fundacion ta haya informacion for di e pashent mes, sea email of nr. di telefon. Tur hende cu a haya invitacion, lo haya un reminder. Ta haci un apelacion pa esunnan cu no a bin, pa yamanan. Tur persona lo haya un yamada dos dia prome, segun Sra. Enrita Werleman, di Stichting BOB.

Comments

comments