Stewardess a kibra boter riba cabes di pasahero

SEATTLE, Washington – Un stewardess di e aerolinea Mericano Delta a kibra un botter di biña riba cabes di un pasahero cu a purba di habri e porta di un avion den pleno vuelo entre Merca y China, segun informacion divulga pa fiscalia.

E pasahero, un homber di 23 aña for di Florida, identifica como Joseph Hudek, a aparece diabierna dilanti corte di Seattle (noordwest di Merca) caminda cu el a wordo acusa formalmente di interferi cu e tripulacion di un avion.

Tur cos a sosode diahuebs, den un vuelo cu a sali for di Seattle cu destino pa Peking.

Tras di un ora di vuelo y cu e Boeing 737 di Delta bulando riba Pacifico, Hudek, kende tabata tin un asiento den first class, a bay pa e porta dilanti di e avion y a purba di habri’e.

Dos stewardess a balansa riba dje y den pleno forsegeo, un di nan a dal e homber cu dos boter di biña, kibrando por lo menos un di nan riba su cabes.

Di acuerdo cu declaracion di un otro stewardess, e homber “parce di no a keda afecta pa e boter di biña di un liter kibra riba su cabes”, a sigui lucha.

Hudek, kende finalmente a wordo domina, danki na e colaboracino di varios pasahero, kendenan a logra mar’e, aunke debi na su comportamento malo, nan mester a contene te ora cu e avion a baha bek na Seattle.

Segun e stewardess a declara, Hudek a logra move e man, pero no na e punto cu el a desblokea e porta.

Fuente: www.huffingtonpost.es