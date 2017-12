Steve Geerman ta celebra su 10 aña di talento y creatividad

Steve Laurence Geerman a nace riba dia 25 di februari di aña 2000. E yiu di mas chikito di Robby y Mary Geerman. Di chikito Steve tawata un mucha cu semper a gusta pa tin musica den cas pa e scucha, sinta ‘neurien’ cantica y baila tambe. Na 2007 Steve a ser acerca door di school pa bay representa su klas den cantamento di 18 di Maart. Di biaha Steve a bisa ta bon y a bay conta su mayornan. Steve a representa klas 1b di St. Aloysius school. El a logra gana e titulo maximo e aña ey. Di e tempo aya Steve a cuminsa bisa cu semper ora e bay canta e kier bisti un paña tipico di Aruba. Cu ayudo di su mayornan y famia Eckmeyer semper e tawata logra esaki. Steve a logra bisti su mes cu pañanan manera e Cashaca, di cunukero, di piscado, paña di 1901 y tambe e trahe blanco di defunto Shon A. Pero door cu Steve tawata un mucha chikito nunca nan no por a haya e pañanan aki na su grandura, pero cu ayudo di señora Dina Donker semper su pañanan tabata keda net na su midi. A pesar di trahenan tipico Steve tambe tawata gusta bisti wayabero, pero tampoco no tawata haya na su midi y ta señora Dina Donker mes a cose su prome wayabero. Despues di esey un cantidad di wayabero di diferente color, un pa cada evento cu e mester a bay of presenta. Y mas cu claro un sombre riba su cabes.

Steve a sigui participa den competencia canto di Himno y Bandera relaciona cu 18 di maart, Dande y tambe di gospel. Den e mesun temporada Steve a cuminsa bay les di cuarta y despues tambe el a sigui cu piano y tambe acordeon. Ta eynan el a realisa cu e tin un amor mas tanto pa instrument nan tipico di Aruba. El a cera acerca door di Meneer Seferino Gomes cu tawata dun’e les di acordeon y a puntr’e si e kier a siña con pa traha caha di orgel. Pero Steve a bis’e cu esey lo ta mucho duro p’e. Despues e meneer a puntr’e si e lo kier siña claba piesa riba cilinder di caha di orgel. Esey si mesora Steve a bay acuerdo di biaha.

Durante di su bida di musica Steve ultimamente tambe tabatin un bida hopi social. E ta forma parti di Fundacion Pro Famia Feliz, bao di Encuentro Hijos y Hijas y tambe Parlamento Hubenil. Steve semper a gusta haci trabaonan boluntario pa diferente organisacion. Pero prome cu tur e cos nan aki Steve semper tawata un mucha hopi religioso y semper di un manera of otro tawata desea na yuda den misa.

Na 2012 Steve a cuminsa sirbi riba altar y tambe yuda cu diferente otro eventonan di parokia. Tin biaha Steve ta djis sinta y puntra su mes “ta di unda mi ta haya tur e energia pa haci tanto cos asina”. Pero Steve sa cu Dios ta cun’e y ta yud’e semper. Esaki ta djis un pida di Steve su bida.