Sterilisacion di animalnan y concientisacion por ta un solucion

Ultimo tempo nos por ripara riba rednan social e problematica di cacho y pushinan indesea cu ta termina riba caya ta for di control. E Problema di bestia riba caya no ta asina for di awo, sinembargo e ta un problema cu pa hopi aña a wordo neglisha. Ultimo tempo a mira esfuerso di diferente departamento/organisacion a cuminsa lanta cabes y tabatin diferente campaña di sterilisacion. Tambe a logra introduci un Ley di Cacho cu e meta pa controla e problema di cachonan cu tin riba caya cual riba su mes ta un bon iniciativa, sinembargo falta hopi trabou ainda.

Partido Pueblo Orguyoso y Respeta (POR) tin e problema aki hopi na pecho y tin su atencion pa cu esaki.

Posicionando su mes riba lista di POR, manera diferente persona por a wak via Facebook entre otro, cu esaki ta algo cu Kenny Montero ta hopi pasiona cun’e, banda di su profesion cu mi ta eherce cu ta sirbi comunidad den Cuerpo Policial. Durante dia e ta atende diferente caso riba diferente tereno sea ta situacion/problema social cu hendenan grandi, hobennan, adictonan ambulante y tambe bestia entre otro.

Pa loke ta bestianan particularmente, e ta tratando di concientisa e pueblo Arubano di e problematica aki y con lo por minimalisa esaki. Ami ta kere fielmente cu conscientisacion di e doñonan di bestia, pa mustranan riba nan responsabilidad como doño responsabel. Tambe sterilisacion di bestianan di caya lo ta e solucion pa minimalisa e cantidad di animalnan indesea cu ta termina riba caya y tambe esun nan cu ta termina den e notorio “Kill Cage”. Montero ta kere cu enbes cu Gobierno funda e “Kill Cage” so. Lo ta un miho idea pa e uza parti di e suma ey y funda e fundacionnan, cu tin na Aruba cu ta organisa campañanan di sterilisacion di cacho y pushinan di caya. Tambe conhuntamente cu e veterinarionan na Aruba, organisa campaña algun biaha pa aña, unda cu doñonan di mascotanan por hiba nan sterilisa na un costo reduci. Esaki sigur lo bay reduci e cantidad di bestia indesea riba caya y na mes momento reduci animalnan cu ta termina den e “Kill Cage” na Wayaca.