Staten lo no sigui tolera gastonan descontrola pa cu proyecto di hospital

Diaranson a tuma luga e ultimo parti di reunion nr. 5, cu a cuminsa cu punto di agenda cu a termina e confiansa den minister demisionario, Sr. Paul Croes, y diaranson a trata e gastonan excesivo adicional di hospital. Sr. Guilfred Besaril ta amplia mas ariba esaki.

Ta trata di un carta cu e minister demisionario di Salud, Sr. Alex Schwengle, a manda pa Parlamento. E resultado final di e reunion aki ta di tres mocion, cual mocion nr. 2 ta di parti di partido AVP, cy a keda vota contra, 8 na fabor y 12 contra. Dus e no a haya su caminda pa cana y e di tres y cuater mocion. Mocion nr. 1 a wordo hala aden y a wordo substitui pa mocion nr.3, cual si a haya su aprobacion den Staten, 12 na fabor y 8 contra. Y mocion nr. 4 cu tambe ta di e coalicion MEP-POR-RED tambe a keda aproba pa Staten, cu 12-8.

E mas importante ta e resultado final di votacion, ta esencia di loke a tuma luga den Parlamento. Diaranson a indica cu no solamente e minister demisionario actual, pero e minister cu lo asumi e cartera aki, cu te aki Parlamento lo tolera cu tin cierto gastonan cu no por controla. Dus, e pone un paro na e descontrol cu na sentimento personal di Staten, tabata sinti den e tematica aki di e proyecto. pa no causa duda, full Staten ta Pro pa bin un hospital nobo, ya cu a yega ora pa bin cu un edificio nobo, pa bin cu tur loke tin di haber cu mas moderno pa servicio di hospital, tur ta di acuerdo cu algo mester a sosode y Staten ta para tras di e proyecto.

Mas aleu Sr. Besaril a sigui bisa cu loke no ta para su tras, ta e gastonan adicional cu no por splica di unda e la bini y cu no por splica pueblo ta dicon tin e tipo di gastonan aki. En corto tabata un reunion cu ta bisa, pa dal bay cu e proyecto, no por acepta kapitaalvernietiging, ya cu ta placa di pueblo. A condiciona cu no por keda bay, caminda cu un minister tin man liber pa haci y deshaci cu e proyecto aki.

Asina cu e gastonan adicional pasa un miyon, e mester bin duna cuenta den parlamento y mocion nr. 4, loke ta e esencia y contenido di dje, mester wordo verwerk den ley, pa asina aki e keda ancra como e guideline cu e minister aki lo mester sigui ariba dje, durante e restante di e proyecto di hospital, segun presidente di Staten, Sr. Guilfred Besaril.