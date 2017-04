Starbucks a yega Marriott

Full e lobby area di Marriott a cuminsa wordo upgraded, cual a cuminsa dos aña pasa den e lobby. Aña pasa tabata tin cambio den e lobby cafe cual a bira Starbucks. Dia 15 di December el a habri, pues ainda e ta hopi nobo. E response ta hopi bon te asina leu. Localnan ta encanta Starbucks, cual no ta un secreto. Starbucks situa den e lobby di Marriott Resort, ta hayando hopi local y tambe hopi di e huespednan di Marriott ta frecuenta. E cambio ta pa Starbucks, cual ta bezig ta franchise. Nan ta e prome cu e look and feel di Starbucks. Por mira esaki na e panelnan y tambe por mira esey na e mueblesnan. Na entrada, tin un arte riba e muraya di un sirena, cual ta un di e iconnan di Starbucks. El a wordo pinta door di un artista Colombiano. Tambe e ta incorpora den e “new look & feel” di Starbucks. Tur e Starbucksnan cu lo bay bin, lo bay bin cu algo diferente.

Te ainda den e lobby, nan tin e opcionnan di icecream, cual ta di Gelato & Co. Esey ta keda na man drechi ora cu drenta. Tin Gelatonan cu ta wordo traha tur dia. Ta productonan cu no tin persevativo y no tin food coloring. Nan Kat-Su, a wordo incorpora den e lobby bar. Nan tin tur opcion y constantemente ta siendo innovativo. Chefnan ta bezig inventando diferente opcion. E opcionnan ainda tey.

Na Starbucks miembronan di prensa a haya diferente presentacion di e diferente frapuccinonan cu nan ta brinda, como tambe hunto cu e panini y tambe bagelnan.

Starbucks lo ta habri for di 6’or di mainta te cu 2’or di marduga di dialuna pa dialuna. Tin henter e mainta, merdia, atardi y anochi pa pasa. Tambe riba nan menu nan tin un low fat option y nan tin un healthy lunch option pa esnan cu kier algo mas saludabel.