Stanley Arends ta otro cu a haya tereno di un dia pa otro

Parlamentario Endy Croes den fin di siman a sigui elabora trahando duro den weekend pa sigui trece claridad pa pueblo di Aruba. A campaña cu 2 aspecto hopi importante. Uno ta un plan y un programa bunita cu hopi solucionnan practico pa henter e pueblo, specifica den diferente capitulo cual plan por cierto ta avansando y lo bin bek riba esaki despues. Na di dos lugar a priminti pueblo cu lo busca tur contracto y actonan di corupcion pa asina trece esakinan na claridad unda pueblo mes por huzga y alaves haci denuncianan segun ta necesario.

Corupcion di tereno

Awe lo cubri specificamente un otro parti di presunto corupcion di tereno. Den un carta data 28 di augustus 2014, sr. Marco Antonio Arends a haci un peticion como Directeur di Charm Rock Development NV na Benny Sevinger pa un tereno di un grandura di 24.096 m2 esta 24 mil vierkante meter pa construi 250 camber di hotel na Baby Beach, Seroe Colorado. Marco Antonio Arends ta “Stanley”, ruman di Leoncita di Canal 90. Den cuenta di tereno e mundo a draai rond di e famia aki so den e ultimo 8 añanan cu cooperacion total di Benny Sevinger. Dicho famia probablemente a enrikece nan mes cu e actonan aki, esta haya tereno di gobierno gratis como optie y bende esakinan cu desaroyadornan pa miyones. Como prueba y muestra awe nos ta publica un peticion di Stanley Arends cual a drenta kantoor di Minister di acuerdo cu e stempel di e kantoor, 15 di september 2014. Un carta cu un contenido pober, esta un A4 cu algun frase pa un peticion asina grandi.

Valsheid in geschrifte

Minister Benny Sevinger sinembargo e mesun dia esta 15 di september 2014 ta firma “akkoord gaarne U medewerking” y ta saca e peticion aki pa su mayan, esta 16 di september 2014 pa DIP pa su amigo, man drechi y presunto socio Franklin Abath. Momento cu Marco Antonio “Stanley” Arends a haci e peticion, el a firma como Directeur di Charm Rock Development NV. Sinembargo e compania (NV) aki no tabata existi ainda. Pues claramente ta trata aki di valsheid in geschrifte cual ta castigabel pa ley. E NV a wordo inscribi na Kamer van Koophandel 14 di november 2014, pues 2 luna despues cu ya Benny a duna su aprobacion. Alaves nos a tuma nota di e rekesitonan di DIP capitulo IA di Landsverordering Uitgifte Eigendommen AB 1989 no GT 21 cu ta reglamenta derecho riba erfpacht riba terenonan pa proyectonan comercial, turistico y industrial. Peticion ta wordo haci na Minister encarga door “tussenkomst” di Directeur di DIP. Esaki di tur manera no a sosode.

No cumplimento cu rekesitonan

Den e carta di peticion mester wordo menciona den corto 1. Descripcion di e proyecto, 2. Tipo di proyecto, 3.Grandura di tereno cu ta wordo pidi, 4. E suma di inversion pa cu dicho proyecto, 5. Financiamento di e proyecto, 6. Declaracion di un banco cu lo facilita e prestamo, 7. Mapa di e proyecto y 8. Dos alternativa pa localidad di e tereno. Wel, den e carta cu e peticion di Stanley Arends cual nos ta publica awe no a cumpli cu 6 di e 8 rekesitonan, pero pa straño cu e ta zona Stanley Arends a ricibi akkoord di Benny Sevinger riba mesun dia cu e carta a drenta su kantoor. Cu rason Benny a grita den Parlamento dia 16 di januari ultimo cu “I DON’T GIVE A DAMN”. Pueblo mester warda entre 6 pa 10 aña pa haya un miserabel 400 m2 pa traha su cas mientras Stanley Arends, rumannan, sobrino y sobrina tur ta haya terenonan di grandura di 5000 m2 te cu 24000 m2 den un solo dia pa haci negoshi. E otronan nos lo bin riba nan despues.

Strica miyones di patrimonio

E triki sushi cu tin tras di e practica aki ta cu dicho famia ta haci un peticion y ta ricibi “vap vap” un optie pornada pa un tereno commercial, pero ya caba nan tin un cumprador. Nan ta lanta un NV diferente biaha despues di haya ok di Benny y ta bende 100% di shares (NV) cu e optie (tereno) na desaroyadornan pa miyones y pagonan astronomico ta core riba cuentanan bancario pafo di Aruba, entre otro di Bank of Americas y Bank of China na Colon Panama. Asina ora e akte pasa na notario e tereno ta wordo registra riba nomber di e NV y nan nomber no ta aparece mas pero a strica miyones cu patrimonio di pueblo. Pueblo mester haya sa e berdad y esaki ta parti di nos trabao. Na Corsou como ehempel OM a persigui Gerrit Schotte den e caso Babel y 15 di februari proximo durante un regie zitting lo trata e parti pa recobra placa acumula inhustamente door di e asina yama “ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel”. Ta trata di un suma di 1.8 Miyon florin cu lo exigi Schotte paga bek sea cu su cas, propiedadnan of cash. Endy Croes ta termina bisando, e mesun direccion aki lo mester tuma cu esnan cu haci nan mes responsabel di actonan di corupcion aki na Aruba.

