Standard & Poors ta rebaha e calificacion di credito di Venezuela

NEW YORK, Merca-Standard & Poor’s diamars a informa cu el a rebaha pa “D” for di “CC” e cualificacion creditario di e bononan di debe no garantisa di e estatal Petroleos de Venezuela (PDVSA) debi na retrasonan den e pago di interes.

“PDVSA no por a cumpli cu e pago di su notanan di 2017 den e periodo di gracia di 30 dia calendario (of cu e tenedonan di e bono no a ricibi e fondonan pa e fecha aki), ta constitui un evento incumplimento bou di nos metodologia”, S&P a bisa den un comunicado.

Sin embargo, el a aclaria cu e tin conocemento di e cu compania petrolero estatal a paga e suma principal.

S&P a sigui bisa den su comunicado cu PDVSA a bin ta uzando e periodo di gracia for di October 2017 debi na e dificultadnan cu el a haya pa cumpli cu su compromisonan di e debe mirando e sancionnan impone door di e gobierno Mericano.

“Nos no ta sigur di e capacidad di e compania pa paga e resto di e vencimentonan di su debe den e periodo di gracia”, el a agrega.

Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro a crea un comision gubernamental pa negocia e restructuracion di e debe di PDVSA debi na e escasez di likides.

Fuente: https://lta.reuters.com