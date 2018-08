STA y APA ta firma CAO nobo despues di basta negociacion

Despues di basta negociacion, STA y APA a logra yega na un CAO nobo cu lo core di periodo di augustus te cu 31 di juli 2022, pa un periodo di cuater aña. Sr. Jossy Figaroa, director di Aruba Ports Authority, ta splica.

Sr. Figaroa ta splica cu e tabata un negociacion cu ta tuma su tempo y no a logra prome cu 1 di augustus. Pero e no tabata facil, e sindicato a bin cu exigencianan manera su trabao ta exigi di dje, di e miembronan di STA y gerencia tambe a bin pa informa kico nan por ofrece. Locual cu Sr. Figaroa a tree padilanti, cu den e negociacion aki por a nota, cu sindicato STA no solamente tabata bringa hopi duro, pa su miembronan, pero tambe ora cu a haci un apelacion ariba presidente di STA, Sr. de Cuba, pa mira e interes di e compania, cual el a haci. Y esaki tabata algo cu a yuda hopi den e negociacion y locual cu tin ariba mesa aworaki, gerencia di APA y nan empleadonan tambe.

Hopi biaha, segun Sr. Figaroa, gerencia ta bringa pa nan. No ta asina cu gerencia ta contra di empleado. Al contrario. Como compania, APA, empleado ta hopi importante pa un compania. Bo por tin e miho hermentnan, e miho computernan. E miho barconan, pero si bo no ta trata bo empleadonan manera debe ser, bo compania lo no bay dilanti. Mester tene nan toch, contento. Esey ta e resultado cu nan tin awe di e CAO. Ora cu STA a presenta locual tin ariba mesa, pa firma, cu e miembronan por a bisa e presidente di STA pa bay firma.

Pa locual ta e otro sindicato, nan ta spera cu pronto nan lo finaliza e CAO ey. Pa APA ta prome biaha cu ta den un situacion asina, cu’n compania chikito di apenas 80 empleado cu dos sindicato. Segun ley, nan mester a bay di acuerdo cu 2 sindicato y nan ta haciendo nan trabao. E no ta facil, sigur ora ta haya situacionnan, unda cu ta haya empleado ta miembro di tur dos sindicato. Ora di cera un CAO pa e empleadonan e un poco confuso, ta bou di cual CAO nan ta cay. Dus nan tin cu wak con ta yega na e CAO y wak con ta sigui cun’.e

Pero Sr. Figaroa tin confianza cu pronto nan lo por termina e negociacionnan cu e otro sindicato tambe . Ta keda na Sr. Figaroa pa gradici STA pa e manera cu nan tabata den e negociacion cu nan y a hiba cu otro. Pero e respet continuo cu tabata tin pa gerencia, durante negociacion. Algun biaha, e tabata bay duro, tin biaha a para duro pa nan punto di bista, pero na final nan no ta enemigo di otro. Nan mester di otro pa traha hunto y no solamente durante negociacion, pero durante añanan cu a pasa, nan a sinta na mesa cu Sr. de Cuba. Apesar di con duro e negociacionnan, semper nan a sali afo. Den e proximo cuater añanan, lo sigui mescos, ora cu miembronan mester di mas atencion y ta haya necesario pa busca sindicato pa nan, pa representa nan.

Por ultimo, Sr,. Figaroa a bisa cu ainda nan ta negociando cu e otro sindicato y ta algo nobo pa wak con ta bay ta na final. E ta algo dificil, y tempo cu a traha e ley, nan no a pensa cu un compania chikito por hayanan cu dos sindicato, pa cual mester negocia dos CAO.Ainda nan no ta finaliza di negocia cu e otro sindicato, nan no sa con esaki lo bay ta pa cu e CAO.

