STA: Trahadonan di IASA malcontento cu e maneho actual

Den e prome reunion realisa entre STA y trahadonan di IASA, vooral e grupo di 2005. Den e reunion tabata specificamente pa bin cu e Landsbesluit cu a keda cla cu bevorderingnan di e empleadonan. Sr. Diego de Cuba di STA ta amplia mas ariba esaki.

Tambe e trahadonan di IASA a manifesta nan malcontento cu ta reina bou e maneho di gerencia for di basta tempo caba. STA ta consciente di e situacion aki tambe. Pa locual ta trata e Landsbesluitnan tur cos ta firma caba, pero tin cierto cosnan cu no a bay bon cu e bevorderingnan. Basa riba esey STA kier a haya un reunion cerca Minister pa wak si ta bay den bezwaar, den cuanto tempo por keda cla cu esaki, cu lo mester wordo entrega, manera cu e Landsbesluitnan drenta, cu si e trahadonan no ta di acuerdo cu locual tin den dje.

Minister a duna un splicacion basta amplio di cua ta e caminda cu mester wordo encamina. Proximamente lo drenta un formacion, di IASA conhuntamente cu Guarda Nos Costa y ta bay ta un formacion bastante formal. Esaki ta prome biaha cu e ta bay ta wordo formalsia, cu lo bay tuma su tempo. DRH tin un trabou hopi pisa unda cu hopi hende no ta compronde e embergadura di e trabou di Minister di Husticia, cu tin 21 departamento cu ta resorta bou di dje. Ta trata di mas o menos di 1200 empleadonan.

Sr. de Cuba a sigui bisa cu , e e mas tristo ainda ta con gobierno anterior a laga e oficinanan, a laga e cashinan sin ningun documentacion. E cos aki ta un mal hecho y un mal practica di e gobierno anterior tambe. Algo asina bo no por haci cu e pais, algo asina no ta bay castiga e gobierno nobo, pero ta e trahado y pueblo ta esun cu a wordo castiga.

Gobierno actual tin dobel trabou cu ta correctie overheid anto plus goberna. E situacion na IASA ta cu tin un mal contento cerca e trahadonan contra di e director actual, unda cu nan a bisa di cu nan no kier e director ey mas den IASA. Como director di compania no ta bon pa gaña e trahadonan dia aden dia afo, aña aden aña afo. Ta yega un momento cu e trahadonan lo no ta bay kere e hefe mas. Den e caso aki ta papia di director di IASA, Sr. Gerald Vingal.

Den e prome reunion a trata specificamente over di IASA, cual a wordo vocifera na Minister, cua a mustra comprension riba nan motibonan tambe. Si e leiding no ta funciona y e no ta di confia mas, no ta gosa di e confiansa di e mayoria di trahadonan mas, ta kere cu mester tuma un decision riba esaki caminda cu minister tin e ultimo palabra. Sindicato STA ta para tras di e trahado.

Tin cierto cosnan cu a bay rond den Guarda Nos Costa, cu STA a atende cun’e den e reunion, unda cu a compronde cu tabata un persona cu a haci full un bululu y esaki ta di lamenta, siendo cu tur cos ta canando. Ora cu ta traha den gobierno tin un procedura cu mester keda encamina. Si por a keda warda 8 aña largo sin un solucion awor aki cu gobierno nobo cu porfin ta dunando e atencion debido, anto e ora mester stop pa crea discordia y molestia tanto hende. E situacion aki no por ripiti mas.

E trahadonan di warda nos costa a compronde e mensahe y nan sa como trahadonan experiencia con e cos ta cana anto na comienso di Juli ta bay keda cla cu e material cu warda nos costa tin mester y e autonan tambe. E samenwerking tambe mester bin y ta di suma importancia y mester bin cu acuerdo unda cu cada departamento mester sa te unda lo duna cooperacion cu otro. Te asina leu, Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA, tocante e situacion na IASA.

Comments

comments