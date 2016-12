STA: Tabata tin desaroyonan positivo y negativo den 2016

E reto tabata grandi pa sindicato STA den 2016 si mira cuanto desaroyo e sindicato a haya, tanto positivo como negativo segun Diego de Cuba a splica y en especial loke a pasa cu companianan cu a dal porta cera y baha na awa lagando nos clase trahado ta sali perdi.

El a splica cu mester a renoba contratonan Colectivo di ATA Sui Generis. Mester a renoba contrato Colectivo di Arubus. Tabata tin referendumnan cu a tuma luga. Renoba contracto colectivo AAA NV, cu tabata un reto basta pisa. Aparte di esaki tabata tin CAOnan cu a wordo firma. Tiera del Sol tabata un di nan cu por bisa cu tabata algo cu tabata duda hopi si a yega na final si of no, pero ta bon mes cu a logra yega eynan.

Con a cuestiona Gobierno di Aruba y e minister e tempo ey, Otmar Oduber y e actual minister Paul Croes, riba e asunto di e leynan cu a wordo cambia y cu a drenta na vigor. Loke a pasa ta cu nos di Aruba ta cometiendo erornan hopi grandi. Si tin inversionistanan cu ta bin inverti den nos pais, nan ta mas cu bon bini. Pero loke ta pasa, prome cu nan bin aki riba, abo como Gobierno ya mester pone nan na altura di nos leynan laboral cu nos tin riba e pais aki. Awor aki, nos ta lamenta locual cu a pasa. A mira un casino dal cera. Aki riba a dal un cadena di restaurant tambe dal cera y tur hende a keda practicamente riba caya y a perde saco y cangreu. Esaki no ta husto. Si bo tin un ley cu ta bisa cu si tuma un compania existente over, tin cu tum’e cu lasten en lusten. Mester tum’e cu tur empleado y si e tin contracto colectivo, tin cu tum’e tambe over. Pero esaki ta wak’e den practica no ta tuma luga. Nos Gobierno ta hopi swak pa esaki pasobra loke ta pasa, aki atrobe, pero esaki ta consecuencianan cu ora ta haya hendenan cu ta sponsor bo campaña y awor aki ta payback time. Con ta bay bringa e hendenan aki, si ta sali riba potret cu nan pa haci show y ta bisa cu e momento, ora tin di sali berdaderamente pa e clase trahado, bo no por, segun de Cuba.