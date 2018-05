STA ta gana referendum na Seaport Casino

Sindicato STA a celebra un referendum cu e trahadonan di Seaport Casino a dicidi di bin afilia na nan mesun sindicato pa prome biaha unda cu a tende cu nan a purba di haci un biaha caba pero no a logra. Sr. Diego de Cuba Presidente di STA cu e desaroyo.

STA si ta bin por la goma y ta bin fuerte unda cu di 52 referendum, STA a gana 50 y 2 cu empate, anto tin un porcentahe hopi halto di victorianan.

Pa bin bek na Seaport Casino, mester wak kico a pone e trahadonan aki a dicidi cu nan kier un sindicato unda cu por mira cu tin hopi movecion y hopi entrada eynan. Pero ora ta mira e salarionan ta gana di grita yora unda cu no por imagina cu un trahado ta wordo paga cu 7,30 florin pa ora.

Na un Aruba di cinco strea, den aña 2018, anto no ta posibel cu tin hende cu e salario aki y tin pio ainda unda cu tin trahadonan cu ta ganando 6,80 fls pa ora. Esaki no por sigui y mester bin un cambio radical no sigui trapa riba e clase trahado di e forma aki.

Otro punto cu STA kier mira tambe riba e orarionan caminda cu un hende por hiba un bida sano y agradabel cu suficiente tempo liber pa nan mes y pa nan famia. E empleadonan actual ta traha 6 dia pa siman cu 1 dia liber y kier a pidi pa un cambio unda cu Minister di Labor ta riba e tanto di esaki.

Presidente di STA kier a felicita e trahadonan di Seaport Casino, y STA a scucha nan dolornan. Esaki tabata un di e referendumnan cu a tuma mas tempo door di un eror cu a tuma luga den corant ora e la wordo publica anteriormente.

E referendum aki a dura dos biaha e tempo pa e tuma luga, pero a pesar di esey e trahadonan a keda dicidido. Di e 29 empleadonan cu derecho di voto, entre departamento di croupier y Food and Beverage, 21 a dicidi di bay vota pa STA. Esaki ta un satisfaccion enorme caminda cu STA ta bin cu un concepto di contracto colectivo, logicamente despues di consulta cu e trahadonan, caminda cu nan ta spera cu na un termino di corto tempo por yega na e contracto pa e trahadonan aki. E trahadonan aki merece miho, unda cu STA ta na desacuerdo cu por tin hende cu awendia ainda ta cobra 7 florin pa ora. Riba esaki a puntualisa tambe cu esaki ta un mensahe cla y raspa, pa e gobierno di coalicion actual, cu mester bay revisa e salario minimo. Te asina leu, Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

