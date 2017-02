STA riba Arubus: Tur ora cu drenta oficina di Mediador semper ta bin cu resultado positivo

Diego de Cuba di STA a ilustra ora cu drenta oficina di mediador ta pasobra nan kier un solucion pa e trahadornan, pasobra no por ta posibel cu trahadonan tin cu bay atras si no busca solucion.

E sindicalista a mustra e situacion di Arubus conoce e buelta aki y STA a pensa hopi biaha riba e accion aki. Pero pakico mester a bay den e extremo aki. Ora cu tin ocho luna ta papia cu gerencia di un compania. Ora tin e trahadonan cu ta preocupa, nan ta riba bo dak, ora cu ta mira busnan ta sali riba caminda y ta pega candela cu hende den nan. Ta mira busnan ta accidenta, ta mira busnan den mal estado. Trahadonan disgusta, chauffeurnan di bus cu ta risca nan bida y esunnan di e pasaheronan y e cos aki no por continua asina aki. No por keda bay na gerencia cada biaha y bisanan pa traha riba e busnan, drecha nan, pasobra piesa robes a bin, tur ora tin un storia diferente. E ora a bisa cu no. Despues cu a reuni ayera tardi cu tabata tin un sucedido y a yega na mesa, cual esey a conduci na un reunion cu caracter di urgencia ayera nochi na Simar, caminda cu a haya mandato di e miembronan pa bay den accion. Na prome luga, de Cuba a pidi disculpa na henter e pueblo di Aruba tambe, e muchanan di scol pa e accion aki, pero e mester a wordo haci. Pasobra esaki ta trece un reaccio positivo bek manera un wake up call, pasobra mester drecha e situacion. No por laga e busnan aki keda core den e situacion deplorabel aki cu nan ta coriendo aden y tampoco no ta prudente pa laga e conductornan ta core sin e rijvergunning rond, loke ta sosodiendo caba y loke ta contra ley completamente. Ta yegando na un acuerdo. Aki rato, cu si tur cos bay bon lo por firma e protocol aki pa trece paz laboral un biaha mas den e compania di Arubus, pero e ta condiciona na cierto rekisitonan cu tin cu bay cumpli cun’e, segun de Cuba. Vooral di banda di Arubus. No por bay keda asina aki atrobe cu tin cu bolbe bay sinta pleita na mesa pa haci locual cu tin cu wordo haci. E cos aki mester a wordo haci hopi tempo caba y ta na su luga pa Arubus su gerencia sea mas responsabel tambe pa no forsa e chauffeurnan sali riba caya cu busnan den situacion deplorabel, pasobra esaki por tin consecuencianan hopi tristo y hasta fatal, Diego de Cuba a splica.