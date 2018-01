STA lo sigui traha na bienestar di tur trahado di APA

Sindicato TOPA ta perde referendum na APA y STA ta sigui representa trahadonan na APA. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA ta amplia.

Sindicato STA ta gradici tur su miembronan cu a atende e yamada di STA pa nan lealtad, despues cu STA a laga e campo di bataya liber pa TOPA haci su trabao y ni asina e no por a logra. Por a compronde cu di 65 persona cu tabata tin derecho di vota, 31 a bay vota, di cual 25 a bay pa TOPA, 3 voto blanco y 3 invalido. TOPA a bin cu e pretexto cu mediador di gobierno a saca 6 ya cu nan ta “leidinggevende”. Si e 6nan lo a vota, esey lo a implica cu nan lo mester a logra 36 voto pa haya e mayoria. Esaki ta un dia historico tambe pa STA.

STA bisa di laga e campo habri, pa wak e lealtad di su miembronan cu nan a kere den dje. Un biaha mas, STA ta gradicinan pa esey. Esaki kiermen cu tin un grupo na APA cu no ta contento cu STA ya cu 25 a vota toch pa TOPA. Den e simannan cu ta sigui, STA lo pidi reunion cu nan, a pesar cu esakinan a pidi retiro di STA. Si tin problema, STA semper su portanan ta habri pa tur hende. Pero por ripara si, cu esunnan cu a cuminsa cu e “cos” akinan, un di nan no por a vota. Y e otro, su voto tabata invalido, di locual de Cuba a compronde.

STA ta contento cu nan a keda cu e representacion grandi na APA y cu lo bay tin cu negocia na APA. Pero ta lamenta cu TOPA ta trece malinformacion pa pueblo, ya cu nan a kere cu si STA no participa na referendum, nan lo gana e referendum automaticamente. Si e trahadonan a dicidi cu nan ta bay vota, nan lo a vota pa TOPA, si nan no tabata kier STA.

SI TOPA a gana, STA lo a hala un banda, pa TOPA bay negocia un contrato colectivo nobo, cu ya caba nan ta bezig cun’e caba, pa negocia a corto plazo.

APA ta hopi positivo y STA conhuntamente cu empleadonan a traha espacio durante e fase transitorio di mudamente di waf di container pa Barcadera. Pero awo lo kier mira un

mehoracion considerabel den e contrato colectivo. Denter di poco lo reuni cu nan hendenan na APA y eynan lo determina e deseo di e empleadonan. Esey semper STA a boga pe. Di tempo cu ta negocia contrato colectivo, a pesar di tabata temponan dificil, segun Sr. Diego de Cuba.