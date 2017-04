STA den bezig ta negocia un CAO pa trahadonan di Alhambra Casino

STA a compronde cu Alhambra casino a solicita un referendum via oficina di mediado di gobierno. Sr. Diego de Cuba ta amplia.

Esaki a sorprende nan masha hopi mes, pa motibo cu nan tabata bezig caba ta negocia un contrato colectivo pa e trahadonan di Alhambra Casino. Ta di lamenta cu di parti di gerencia di ALhambra, Susan, cu ora Susan t’ey so, por negocia. Esaki no ta sano, pa motibo cu kier caba cu e negociacion di e contrato colectivo. E proceso aki, di stall e negociacion no ta algo nobo pa STA, pa haya chance di brainwash e trahadonan.

Locual no ta diferente den ALhambra. Pero Sr. de Cuba ta contento cu e trahadonan di Alhambra a mira awo kendenna ta cometiendo e maldad berdadero contra e clase trahado. Awo nan tin un afiliacion total, cu te hasta e supervisornan ta afiliando na e sindicato y awo sindicato ta bezig ta finalisa e CAO pa tur trahado di e casino.

Ya ta mas di un aña cu STA a gana e referendum pero lamentablemente, di parti di gerencia, cada bes ta tira un bloki den caminda di negociacion. Gerencia ta pretende cu si Susan no t’ey, e negociacion no por sigui. Pa tal motibo sindicato a bay na mediado di gobierno.

Tin hopi factor ta depende di dje, si e referendum ta bay door. Si bo saca e articulo den corant cu e casino a pidi un referendum y niun sindicato pone nan nomber, no tin referendum. Esey ta bay ta e caso tambe. Nan no tin nada di haci na e referendum, paso ya cu nan tin e mayoria caba. Esey nan ta prueba awe na mediado di gobierno. Trahadonan ta hopi rabia, y nan kier bay hasta den accion di dos ora, si gerencia sigui insisti di bay door cu e referendum aki.

Si un partido pidi un referendum, e mester aparece den corant. Esey ta comforme ley, pero esey no kiermen cu automaticamente e referendum ta bay door. Si no tin necesiad pa un referendum, e lo no wordo teni y mediador lo no convoca esaki tampoco. Esaki ta e caso pa Alhambra Casino, esey ta un mal hecho di parti di Alhambra cu tras di lomba di sindicato, a bay mediado, sabiendo cu tin negociacion pa un contrato colectivo, pa purba corta hala di sindicato y di e trahadonan.

Awo mayoria di trahadonan di Alhambra Casino a ripara ken ta echa baina y ta tira culpa ariba sindicato. Pero si tin un persona cu cada biaha ta pafo di Aruba cu no por sinta negocia asina nunca lo keda cla.

Esaki tambe a keda splica mediado di gobierno, pa apunta e general manager pa por planifica e fechanan pa por sigui e negociacion pa e contrato colectivo, pa cual ta e motibo principal cu nan ta sinta na mesa pa e CAO pa e trahadonan di Alhambra Casino.

Loke ta duelnan mas hopi, ta cu nos mesun yiunan di tera cu ta sostene e hendenan aki pa cana pasa trapa ariba nan propio coleganan cu ta cana rond den casino pa sali for di sindicato ariba ordo di gerencia.

Nan mester tin berguensa, ya nomber tin pa cierto hendenan asina. Nan mester puntra nan mes si nan ta bon bezig pa cu nan coleganan. Asina Sr. Diego de Cuba, di Sindicato STA a finalisa bisando.