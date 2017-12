STA: “A yega ora pa scapa nos medio ambiente”

Pa Sr. Diego de Cuba di sindicato STA cu ta representa e trahadornan di Serlimar a splica cu no por sigui sinta papia pa busca solucion pa dump pero mester cuminsa tuma accion specialmente riba sushi di mata.

Tin desperdicionan cu por bay bek den naturalesa, cu tin cierto damnan grandi coba akin a Aruba di cual e awa no por wordo uza pa plantacion, e ora cuminsa kies un di e buraco grandinan aki, pa cuminsa trat’e. parke Jaburibari ta traha ariba dump. Pakico no por bay bek den e direccion ey? Cual ta e problema pa reactiva e planta na Parkietenbos sikiera pa 25%. Sikiera pa shred mata, residuonan di mata. Ta cosnan cu por bay bek den naturalesa.

Minister a bisa cu gobierno a haya e tereno bek di Valero, pero segun Sr. de Cuba, con leu por uza e tereno ey, pa mañan San Nicolas ariba nan lomba, cu ta sufri di e holo y e huma. Tin otro alternative, manera incineratornan cu ta kima un pa un, den un hora. Ta bay over na cumpra incinerator. E ta un inversion bastante caro, pero e gas cu ta Sali di eynan ta dañino pa medio ambiente tambe. Esakinan ta cosnan cu tin rapport traha ariba dje, for di 2008 caba. Y tin otro rapport for di 2012.

Durante e conferencia tabata tin practicamente tur e stakeholder, y esey ta e bon cu e minister a haci, cu un base amplio pa trata na yega un solucion di sushi ariba e pais akinan. E ta un problema di nos tur. Tambe a papia ariba e cobransa pa recoge sushi domestico, of di companianan. Ta yega tempo pa haci esaki. Tin hopi hende ta haciendo esaki na un otro compania, sin cu nan ta keha. E problema ta sinta den nos mesun hendenan. Si por duna hendenan cu no por paga e tarifa, un forma di subsidio. Mester bay over na cobra pa recoge sushi. A yega tempo pa haci esaki.

Mantene nos isla limpi, ta deber di nos tur. E ta ancra den nos constitucion, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.