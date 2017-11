St. Fundacion Lotto pa Deporte contento di por a sostene proyectonan internacional

E evento di Best of the Best Taekwondo Challenge organisa pa Brazil Taekwondo Stichting cada anja ta birando mas grandi cu mas participacion di paisnan di exterior. E anja aki e evento a conta cu un total di nuebe pais internacional cu a bini y bataya contra di nos propio talentonan local den e deporte di taekwondo. Hasta prensa internacional a bini Aruba y duna cobertura na e evento Best of The Best Taekwondo Challenge 2017 cu sin duda ta e competencia di taekwondo mas grandi riba nos isla.

Presidente di St. Fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Di-Stefano Wernet cu semper a sostene Brazil Taekwondo Stichting y tabata presente na e bunita anochi aki tabata masha satisfecho con a torneo a bay.

“Cu gran satisfacion nos por a mira cu nos mesun hendenan por a organisa un torneo internacional di taya cu participacion di paisnan manera Colombia, Surnam, Brazil, Chile, Uruguay y sin lubida nos hermana isla di Corsow. Nos atletanan na e anochi aki a demostra cu nos tin calidad internacional. Tabata tin bon peleanan entre otro di e hoben Chiara Petrocchi cu a gana tur su peleanan”, sr. Wernet a bisa.

Mester bisa cu Lotto ta masha contento di por sostene un proyecto di taya internacional y e mas importante di nos mesun hendenan. Un evento cu a atrae basta publico cu a bini y presencia e diferente combatenan. Mas cu claro Lotto lo sigui sostene e Best of The Best cu ta e evento internacional di taekwondo mas grandi riba nos isla. E organisacion di Brazil Taekwondo Stichting bou lidersago di sr. Alberto Klaber ta un ehempel pa tur organisacion deportivo na Aruba.

“E organisacion ta traha duro na bienestar di su atletanan y ta bon organisa den tur sentido di palabra. Es mas e club ta propaganda su mes den tremendo forma pa asina henter nos comunidad por keda na altanto di e desaroyo di nan atletanan”, sr. Wernet a finalisa bisando.