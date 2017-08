St. Aloysius School lo haya atencion di DOW

Despues cu dialuna mainta docente y mayornan di St. Aloysius School a mustra nan mal

contento cu e scol no ta haya atencion, nos a acerca director di DOW Sr. Marlon Croes pa haya sa dicon e scol aki tin asina hopi aña sin haya su atencion.

Despues di e walk out na St. Aloysius School, DOW a haci trabaonan interno, pa wak kico ta e problema. Y den e proceso ey, nan a bin ripara si nan por a faya di haya melding cu nan no a responde ariba djele. Segun Sr. Croes, nan no a haya ningun melding via nan sistema pa haci trabaonan ariba dje.

Si nan sa cu St. Aloysius School tin falta di mantencion, pero no cu e ta asina malo. Loke si nan a haci cu recientemente nan a bishita e scol dne cuadro di eleccion, ya cu e scol tin dos

stemlokaal. Y hopi lihe DOW a ripara cu e scol tin problema cu coriente y e bañonan. Y door cu nan ta haciendo e trabaonan pa eleccion, nan a drecha e iluminacion di e scol y a drecha a bañonan. Diferente trabaonan a wordo haci caba, den e caudro ey.

Un biaha mas, Sr. Marlon Croes, director di DOW, ta enfatiza cu den nan sistema nunca nan no a haya un melding encuanto e situacion di e scol. Nan lo reuni cu e cabesante di e scol pa nan traha un plan pa den futuro nan por traha hunto pa mantencion di e scol aki.

E cabesante a bisa cu ya tin dos aña caba cu DOW sa di e situacion di e muraya, e bañonan etc.

Dus ta algo cu DOW ta na altura pa hopi tempo caba. Pero Sr. Croes a bisa cu mester diferencia entre mantencion grandi, dus grote onderhoud cu ta rekeri sumanan hopi mas grandi. DOW no tin e sumanan ey pa haci trabaonan grandi. E tin cu bin, uno, door di SKOA of di gobierno cu tin cu realoca e placa aki.

Loke si DOW ta haci ta si drenta un melding di un storing, nan ta bay wak’e y haci un assesment ariba dje y bisa cuanto e ta costa. Den caso cu e ta SKOA ta mand’e pa SKOA, y si SKOA bisa cu e tin e fondonan necesario ta duna su aprobacion pa haci e trabao.

Mantencion grandi mester wordo aproba tanto door di SKOA y gobierno, den caso cu mester realoca e fondonan pa haci e trabao aki, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.