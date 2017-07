Srazriah Palm candidato riba lista di partido ABO

Srazriah Palm ta e candidato ariba lista di partido ABO. E ta splica su motibonan pa cual el a subi lista politico.

Sr. Palm a splica cu el a sinta cu directiva di partido, y nan a papia over di diferente topico. E diferencia cu nan kier haci, ta manera cu Sr. Loei A Tjam a menciona caba, cu nan no tin miyones pa intimida cu bandera y sticker. Nan ta simplemente e persona humilde. Den su funcion el a ripara cu hobennan ta perde interes den enseñansa. Hopi biaha ta tira culpa ariba e mayornan of e sistema educacional, lagando asina e hoben un banda. Cuanto di nos a yega di papia cu’n hoben y puntra kico ta pasando. E ta trata e hobennan como si nan ta yiunan.

Ora bo ta haci bo trabao cu pasion, bo sa kico bo ta papia y kico bo ta sinti. Mayoria hoben cu a atende cu Sr. palm sa cu e lo haci su maximo esfuerso, pa nan logra nan diploma y pa nan sigui studia. E no ta un secreto publico cu pa añanan largo, durante campaña hobennan ta haya e atencion necesario. Unabes campaña pasa, hobennan ta wordo poni den un skina. No por sconde di e realidad. Un pregunta cu hobennan ta haci ta pakico sigui studia. Pasobra toch no tin trabao pa nan. Y mester duna nan rason. E hobennan mes ta realisa cu gobiernonan di diferente asignatura, a hinca nan hendenan den funcionnan cu nan por a hinca e hobennan. Nos ta pretende cu tin trabao pa nan, pero no ta berdad. E aña aki, tin hobennan cu a wordo kita for di scol. Hobennan cu kisas a faya un biaha, dos te tres biaha. Pueblo mester sa kico ta pasando eyfornan.

Tin hoben grandi y chikto cu mester di wordo yuda y no sera porta manera ta ser haci awor aki pa cual aki Sr. Azriah Palm ta splica unda ABo kier bay. Palabranan manera respet, noma y balor, honestidad, disciplina y moral ta bayendo afo di nos idioma Papiamento. Kisas aki poco dia for di e diccionario mes. Paso no tin interes dne eseynan. Cuanto hoben ta sinta na cas desespera paso nan no sa kico pa haci. Un punto sigur cu Sr. Palm lo haci su maximo esfuerso pe ta pa yuda mehora enseñansa. Aki lo limita e cantidad di hobennan cu no ta caba scol of ta wordo kita for di scol. E cifranan di drop out ta alarmante. Gran parti di nos comunidad tin educacion basico. Parti chikito ta MBO y no papia mes di Universidad. Dia 22 di September mester para hunto y dicidi unda kier bay. Ta sigui e jump up, come y bebe pa despues di 22 di September sigui zundra otro. Sr. Palm ta pidi pa e comunidad ta reflexiona. E unico diferencia cu tin, ta e color politico.

Sr. Sraziah Palm su mensahe na e hobennan ta, pa no entrega. Cu nan sugerencia y ideanan, sigur sigur nan lo haci algo.