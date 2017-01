Sra. Valery Peres- Simon: Con Obispado por sa cu aparicion no ta berdad si a investiga pa solamente 2 ora so?

Sra. Valery Peres- Simon a bisa cu durante e investigacion cu nan a haci cun’e, a yega un meneer color bruin. E ta un vicario di hubentud di Corsou. El a bin na cas di su mayornan. Su nomber ta Curtis y su hendenan di Koyari no a reconoce. Curtis a trece un carta p’e den cual tabata puntra si Sra. Valery Peres- Simon lo a bay di acuerdo pa nan combersa cun’e na Pastorie y si e ta di acuerdo pa nan bay di acuerdo pa nan investigu’e. El a bay di acuerdo

Den e siguiente carta, durante aparicion el a wordo yama na Pastoral caminda tabata presente pastoor Juancho Pilonga, pastoor Curtis, un pastoor di Venezuela, cu segun Valery Peres a haci hopi daño na su persona. Despues a bin un pastoor Wilbert. Tambe tabata presente un psycholoog. Nan a keda for di trempan te cu anochi pa nan papia cun’e. Na ultimo, Valery a bisanan cu nan por bishit’e den oranan di aparicion. Pero nan a keda wak’e for di distancia.

Segun Valery Peres- Simon, un luna prome nan tabata den parking lot. Y ora el a puntra pastoor si e tabata t’ey durante 25, cual e pastoor a nenga di tabata presente. Y un pastoor no por gaña. Y ta p’esey ta un momento cu nan tabata investiga. Esey tabata te unico dia, for di mainta te cu anochi. Nan a keda casi 2 ora so pa nan por a saca nan conclusion cu esaki no ta cuadra. Cu e no ta berdad.

Valery Peres- Simon ta bisa, cu loke e ta wak ta cosnan grandi, cosnan divino. E ta algo cu e no por splica, con beyesa y bunitesa esaki ta. E lo por presta otro su wowonan, pa nan wak loke e ta mira.