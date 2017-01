Sra. Sonja Velthuizen, Directora di KvK : Caida preocupante di e cantidad di registracion di negoshi durante 2016

Nos a culmina un 2016 cu no a bay facil pa hopi empresario local cu a pasa den basta turbulencia pa por mantene nan negoshi. Den diferente publicacion di Camara di Comercio (KvK) nos a indica caba e forza limita di e consumidor local y caida den e consumo di turismo. E factornan aki ta hunga un rol importante den e cantidad di negoshinan cu a ser registra, keda y otro cu a sali di e registro di negoshi durante 2016.

Registracion di negoshi durante 2016

Durante aña 2016 por bisa cu e cantidad di registracion di negoshi a mira un caida. E situacion socio-economico cu nos a observa desde cuminsamento di aña te cu luna di december ta refleha den e cantidad di negoshi cu a wordo registra y e cantidad cu a sali di e Registro Comercial. E cantidad di registro durante 2016 ta mustra por lo general hopi menos cu e añanan anterior, en particular e caida cu ta visibel despues di Augustus. Compara cu e añanan anterior, Augustus ta e unico luna cu ta sobrepasa e mes un periodonan di 2014 y 2015. Durante e luna di augustus un gran cantidad di negoshi di construccion y restaurant a contribui na esaki. Mester indica cu mayoria biaha e sector cu tin mas inscripcion pa luna ta di e negoshinan di construccion. December 2016 a cera cu un caida drastico di 55% compara cu December 2015.

Ora nos pone e total di registracion total pa aña, nos por wak cu 2016 no ta resalta riba añanan anterior y cu te hasta a cai hopi atras. For di e datos colecta di e Registro Comercial nos ta wak cu tin un caida hopi serio den e registro di negoshi nobo pa 2016. For di informacion di CBA nos por conclui cu e incertidumbre pa inverti ta un di e motibonan principal pa e cantidad abou cu a ser registra.

Na 2015 a registra un crecemento den registracion di negoshi di 6.5% compara cu 2014. E total di registracion pa 2016 compara cu pa 2015 a baha y ta mustra un caida di 14%. Na 2016 a registra 2 AVV solamente cual ta indicacion cu e registro di tipo AVV poco poco ta desapareciendo y no ta uno popular ora di lanta un negoshi.

Ta notabel cu nos ta wak cu registracion pa un Eenmanszaak y tambe pa Naamloze Vennootschap (NV) ta sigui baha den e ultimo añanan y e total di registracion pa 2016 ta menos compara cu e ultimo 3 añanan. Registracion pa lanta un NV a bai atras cu 28% menos den 2016 y Eenmanszaak a bai atras cu 16% menos durante 2016 compara cu pa 2015. Pa loke ta e otro sorto di registracion manera Venootschap Onder Firma (VOF) y Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV), e cantidad di registracion a keda practicamente mescos y ta hopi abou. Nan no ta duna indicacion di ta un forma preferi pa lanta un negoshi. Registracion pa e tipo Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VBA) ta e unico cu ta mustra di ta stabil ainda. Nos ta wak cu compara cu 2015, pa 2016 nos tin un caida chikito di 3% di registracion pa un VBA.

Cancelacion for di registro

Pa brinda un bista completo di e situacion den registracion durante 2016 ta bon pa agrega den e analisis kico ta pasando cu e cancelacion di registro. Manera cu por nota den Grafico 4 mayoria di e registro cu a wordo cancela ta di un Eenmanszaak. Ora cu nos wak ki percentahe e cancelacion ta di e total negoshi activo nos ta wak cu Eenmanszaak ta representa 2.79% di 16.730 negoshi activo pa 2016 cu ta igual na 467 negoshi cu a cera. Sigui pa cancelacion di NV cu ta 0.72% y ta representa 121 di e total negoshinan activo cu a cera. For di e total di cancelacion registra pa 2016 (674) nos ta nota cu tin 467 di Eenmanszaak, 121 di NV, 47 di AVV, 21 di VBA. Mester bisa si cu no tur negoshi cu no ta existi ta bin na KvK pa yena e formulario di cancelacion for di registro. Si un negoshi cu no ta existi mas no wordo cancela, esaki ta trece cune cu mester sigui paga tambe pa e registro di e negoshi cerca KvK.

A base di e cifras genera durante 2016 KvK ta conclui cu tin hopi cautela y tambe dificultad pa mantene un negoshi. Actualmente tin un incertidumbre persistente pa lanta un negoshi door di e risico y factornan manera competencia cu mester tene cuenta ora di lanta un negoshi. Tin hopi competencia riba mercado actual di loke ta negoshinan cu ta bende e mesun producto pero den tiendanan isola situa den diferente bario.

E costo pa haci negoshi pa un empresa local, en particular e negoshi chikito, ta relativamente halto. Avancenan di e-commerce ta kita parti di e mercado local y ta afecta nan poder competitivo. CBA tambe a indica den diferente comunicado di prensa y cifras cu durante aña cu actividadnan economico a disminui, exportacion turístico ta mas abou, y tin un clima di inversion modera. E echo cu tin menos registracion di negoshi na Aruba durante 2016 ta indica esaki. Nos ta pendiente riba otro informacion pa asina por analisa e poder di compra relaciona cu e registro di negoshi. Tambe KvK kier investiga kico ta e motibonan cu ta hiba na negoshinan cu ta stop di existi y ta wordo cancela. KvK lo ehecuta un investigacion riba negoshinan cu ta cera nan portanan pa asina colecta datos di e motibonan riba cua e negoshinan ta stop di opera. Na fin di 2017 KvK lo por presenta informacion solido encuanto esaki.