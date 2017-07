Sra. mr. Luenne Gomez- Pieters: “Tur proceso tin cu cana su caminda”

Sra. mr. Luenne Gomez – Pietersz, Directora di Departamento di impuesto ta splica cu no ta asina cu ta warda te delaster momento. Pero tin un proceso cu ta cana, desde cu e cliente bin registra su mes como belastingplichtig, cu nan ta saca e declaracion. E cliente tin a base di ley dos luna di tempo, pa entrega su declaracion, sea ta Inkomstenbelasting, Winstbelasting, etc. Momento cu e declaracion no wordo entrega of e pago no wordo haci conforme e declaracion, tin un procesco cu ta cuminsa cerca nan na Departamento di Impuesto. Si e cliente a haya un cobransa e ta mesun cos. Sea ta BBO, Winstbelasting, etc, e cobransa no wordo paga. Ley ta stipula cu ora ta cobransa di Inkomstenbelasting y Winstbelasting. Inkomstenbelasting tin 2 luna pa paga e cobransa. Si e no wordo paga, tin un proceso di invordering, dwanginvordering. Ora ta proceso di invordering, ta manda un aanmaning. Dus ta manda un notificacion pa e cliente, cu e tin un debe habri na Departamento di Impuesto y esaki no a wordo atendi cun’e. Den practica cu toch tin un grupo di cliente cu sea no ta atende cu e pago manera cu e mester ta, of ta pone e cobransa un banda, of nan no ta dedica tempo pa wak si nan ta di acuerdo cu e cobransa. Pasobra den dos luna di tempo, of e cliente mester paga of e mester entrega un carta di bezwaar.

Semper e cliente tin e posibilidad pa entrega un bezwaar. Si e no entrega un bezwaar, e cobransa ta keda habri den sistema. Na ultimo e sistema ta saca un lista di cobransanan habri. E ora ta sali un aanmaningsbrief, unda cu ta informa e cliente cu e mester bin paga den un cierto termino, sino e proceso ta sigui cana. Cu e comunicado cu a sali, e tabata un idea di Afpakteam. Nan kier a bisa na mes momento, cu esaki ta conta solamente pa esunnan cu ta bandona nos isla, definitivamente. E ta un proceso di ley cu ta existi pa hopi aña y ta atend’e cun’e ora cu e cliente ta bay.

Sra. Gomez- Pieters ta sigui bisa cu mester tuma accion pa hendenan cu kisas ta doño di negoshi pa no bandona Aruba sin pago y pesey a tuma paso pa paranan na Airport si nan kier bandona e isla. Pa otro clientenan, Departamento di Impuesto ta stimula nan pa nan bin atende nan debenan di belasting cu ta habri. Nan a haya hopi cliente cu ta reacciona toch, cu ta bin pa cera un areglo of ta bin atende un debe di belasting cu ta habri. Sea Grondbelasting, Impuesto di Vehiculo di Motor. E ta algo cu mester cuminsa atende cun’e paso e ta algo serio, pasobra e departamento ta trahando duro pa nan tin tur cos na ordo. E atraso cu nan tin, nan ta cuminsa cu 2013 y 2014 tambe ta planea pa cumisna cun’e tambe e aña aki ainda. Pa 2018, Departamento di Impuesto kier ta bij completamente cu nan atraso. Nan ta cumpli cu nan clientenan, y nan kier pa e clientenan tambe tuma e cobransanan na serio. Esaki ta pa evita consecuencianan mas serio. Cu cada aanmaning y dwangschrift, ta bin cobransanan di interes, bo ta evita cu bo ta yega na un situacion cu bo ta asina perta cu bo no sa mas, con pa paga e debe. Y na ultimo, lo mester pone beslag ariba e negoshi.

Tambe Sra. Gomes- Pieters a bisa cu esunnan cu ta biaha cu ta bin back no tin problema pa sali for di Aruba. Esaki nan no ta conta cu nan kier reken af, pero esaki ta conta si pa compania cu ta den problema financiero y cu lo no yega pa paga e debe cu tin habri na belasting, tin un proceso cu ta cana pa esey. Den pasado tabata tin directornan of esunnan encarga cu e compania, cu kier a bandona e isla sin caba di atende cu e sumanan cu tin habri cu e debe di belasting, cualnan a wordo para na Airport.

Un persona cu ta bay bin bek, si e ta doño di negoshi, semper tin un persona cu ta keda encarga cu e negoshi diario. Den ley nan concoe e termino “Bestuurlijkaansprakelijkheid” y e persona encarga cu e operacion diario di e negoshi, lo ta esun encarga pa cu e cobransanan di belasting cu ta habri. Esaki ta parti di un trabao cu semper ta wordo haci di e mesun manera cu tur negoshi. Ora cu e sali den publicidad ta pasobra esakinan ta esunnan cu of ta casonan grandi y casonan cu a hala atencion den publicidad. Pero normalmente e proceso di invordering, nan ta traha hopi cerca cu cliente, pa of por cera un areglo of si tin un benta cu ta wordo publica den corant, mayoria biaha e cliente ta bin. Nan ta bay pa bende loke Departamento di Impuesto a pone beslag ariba dje. Ora cu e benta bay door, ta paso di berdad no tin nada mas pa haci of e cliente mes no tin niun cen mas pa paga. E ora ey, segun Sra. Gomes- Pieters, e benta ta sigui. Pero mayoria biaha cu ora cu Departamento di Impuesto ta sigui cana den e proceso, e cliente ta bin toch, of e ta paga e debe, of e ta yega na un areglo di pago.

Hopi biaha loke Departamento di Impuesto ta bay bende, no ta yega loke ta e debe na impuesto. Loke keda habri e ora lo wordo afgeschreven. Ta urgi e ora pa tin un bon benta, y e prijsnan cu ta wordo poni ta wordo valida ariba mercado, segun Sra. Luanne Gomes – Pieters, directora di Departamento di Impuesto.