Sra. mr. Josline Croes no ta representa Sr. Frogg’s mas

Sra. mr. Josline Croes, a bin dilanti y a splica tambe su motibonan pa cual e no ta representa e compania madre di Sr. Froggs mas.



E deber y responsabilidad di representa bo cliente y duna declaracion solamente conforme solamente loke bo cliente nabo permiso pa haci tal, ta e informacion ey so cu bo cliente pidi pa bo duna, bo tin autoridad pa duna.



Na December e cliente a acerca su persona, den calidad di abogado, pa duna declaracion cu nan lo duna 2 luna di salario, December y Januari, Josline a declara. Esaki ta locual el a haci tambe den nan nomber. El a declara na Abogado Coffie y demas empleadonan, cu e compania lo paga dos luna di salario, esta luna di December y Januari.



Na December, salario y vakantiedagen a wordo paga. Esaki empleadonan mes a declara tambe. Nan a move shelo y tera den December pa e placa por a yega, pa empleadonan pasa un Pasco y Aña Nobo cu nan salario. E ta compronde e situacion cu e empleadonan ta pasa aden, cu nan tin obligacionnan financiero pa cumpli cun’e.



E problema a surgi na Januari, ora cu abogado Coffie, representando e empleadonan a yama y bisa cu nan no a haya e di dos pago ainda. E ora ey, Joseline, den su calidad di abogado di Sr. Froggs a tuma contacto cu accionistanan di e compania, pero no a logra.



Despues di e ultimo email a wordo manda siman, abogado di Sr. Froggs a contesta cu compania lo no paga mas, pa motibo cu e compania no tin placa pa paga. Y esaki tabata e momento tambe cu el a tuma e decision di no representa nan mas.



Motibonan ta cu, di prome nan a duna palabra cu nan lo compromete nan mes di paga 2 luna di salario y esey ta loke Sra. Croes a declara tambe, na e empleadonan. Y te eynan tambe su contacto cu e compania cu a representa Sr. Froggs.



Ultimo informacion cu Sra. mr. Josline Croes a haya ta cu nan lo no sigui paga y esey a pisa hopi na momento di tuma su decision di no sigui representa nan mas.



E ta pidi pa hendenan compronde, cu e no ta ambtenaar, e no ta minister ni parlamentario . E ta abogado y ta di esey e ta biba. Eherciendo su funcion, el a duna declaracion y e tambe a conta cu nan lo cumpli cu nan palabracion. Y e ta haya fastioso cu aki na Aruba, nan ta uza e situacion di Sr. Froggs pa haci politica cun’e. Como abogado, e ta representa e cliente, pero mas cu esey e no por haci tampoco.