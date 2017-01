Sra. Monica Labad- Giel di Wit Gele Kruis: Educacion, norma y balornan ta cuminsa na cas

Falta di comunicacion entre mayornan y yiu awendia no t’ey mas manera antes. Den un estudio haci pa di parti Wit Gele Kruis esaki ta un punto cu ta pone cu un hoben ta bay tene relacion sexual sin tene cuenta mas cu su futuro segun Sra Monica Labad – Giel a splica.

Hopi biaha mayornan ta pensa, cu nan yiunan di 13 of 14 aña ta inocente y nan no ta pensa riba actividadnan sexual. Tin biaha mayornan tin rason, un mucha muhe di 14 aña cu sali na estado e mes no sa kico tur a pasa. Tin biaha mucha muhenan cu ta bay cu mucha hombernan di 18 aña. Red social awendia ta hunga un rol importante den bida di un hoben awendia.

Un mucha di 13 of 14 aña no tin conocemento di kico ta tene relacion sexual. Ainda nan ta inocente. Sra. Labad- Giel a bisa cu Wit Gele Kruis y tur otro instancia por duna e toolsnan pa prevencion. Pero e educacion, norma y balornan ta cuminsa na cas. Siña bo yiunan pa respeta nan curpa.