Sra. Lativa Mesera di DESPA: Malesanan transmiti sexualmente ta un problema grandi bou di e poblacion

Ta di tres aña cu DESPA ta hunto cu FADA den e carouselnan na Scol. Sra. Lativa Mesera di DESPA a splica cu malesanan transmiti sexualmente, ta keda un gran parti di e carousel y un problema grandi den e poblacion. DESPA y FADA a uni hunto, ya cu hopi biaha ora di conducta e hende sa kico pa haci, pero ora di peer pressure y otro banda alcohol cu droga, tambe musica, nan ta drenta den euforia nan ta lubida tur loke nan a haya na informacion.

Sra. Lativa Mesera di DESPA a informa tambe cu lastimamente casonan di malesanan transmiti sexualmente a subi. Pero e edad tambe ta baha, ta hopi mucha jong ta cana rond cu malesanan transmiti sexualmente. Tin un cantidad di malesanan cu ta wordo transmiti sexualmente. Hobennan ta hay’e, y nan no ta bay dokter di biaha pa controla. Esaki ta bay man den man, cu embarazo hubenil. Si bo no uza condom cu por protehabo contra malesanan transmiti sexualmente, e risico ta grandi cu bo por pega.

DESPA ta duna su informacion a base di charlanan, por medio di slidenan. Ta haci uzo di plaatjes, hopi di nan ta masha mahos. Tambe e charla ta encera con pa uza proteccion, cu lo protehabo contra cualkier malesa.

Sra. Lativa Mesera, di DESPA a bisa tambe cu educacion ta cuminsa na cas. No mester warda te ora cu carousel bin pa splica bo yiu kico nan por haya. DESPA ta cuminsa awo for di 12 aña bay ariba. Educacion sexual mester bin di parti di cas tambe. E ta un combinacion. No warda riba charlanan cu ta wordo duna na scol, ya cu aworaki tin mucha muhenan di 14 aña cu ya caba ta activo sexualmente y cu ya caba ta na estado.

Ta purba di neem mee, di ervaring di e hobennan di loke nan mes a pasa aden. Hobennan awendia hopi biaha ta tene relacion cu otro personanan cu nan no conoce y bou influencia di alcohol of droga, hopi biaha nan no sa kico nan ta haci. Peer pressure, manera menciona anteriormente tambe ta un hunga un rol awendia.