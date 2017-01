Sra. Evelyn Wever- Croes: MEP ta habri pa traha cu otro partidonan chikito den caso cu ta necesario

Sra. Evelyn Wever- Croes a reacciona riba e ponencia di Sr. Otmar Oduber di partido POR, ariba e tema di traha cu partidonan chikit, y si MEP lo ta tambe lo ta dispuesto pa traha cu partido chikito.

Lider di MEP, Sra. Evelyn Wever- Croes, a bisa cu su partido ta habri pa cualkier opcion y ta respeta decision di pueblo. Tur cos ta depende di e resultado di eleccion y MEP lo respeta decision di pueblo. Pueblo por dicidi di sigui cu e maneho acutal, caminda tin hopi rabia tambe den comunidad. Esey ta si duna partido AVP e mayoria absoluto un biaha mas. Esey no ta algo cu e lo kere cu lo pasa. Encuestanan ta demostra cu partido AVP ya no ta gosa di e mayoria absoluto mas.

Pueblo por dicidi tambe di lo kier un coalicion, pasobra cu pueblo no tin confiansa den e manera con Aruba ta wordo goberna pa un solo partido. Y esey ta algo cu mester warda riba e decision di pueblo. MEP ta habri pa traha cu tur otro partido cu e mesun ideologia, y puntonan di prioridad manera MEP ta hiba, e.o. integridad y bon gobernacion. Esey ta un punto crucial pa partido MEP. Un gobierno forma door di gobernantenan integro, cu ta haci loke nan a bisa cu nan a bisa cu nan lo haci.

Ta basta di embeyecimento ypone klinkers. MEP lo kier duna bek na e ciudadano y e comunidad di Aruba bek e siguridad y proteccion, bienestar y progreso poniendo e ser humano como central. Duna cuido di salud y enseñansa di calidad y finalmente efoca riba desaroya nos economia, door di crea cuponan di trabao pa nos hendenan. Si MEP haya un partido cu ta comparti e mesun ideologia, MEP lo traha cu nan. Pero, un biaha mas lider di partido MEP ta subraya cu lo mester warda ariba resultado di eleccion.

A puntra Sra. Wever- Croes, si un partido chikito bay di acuerdo cu e ponencianan di MEP, e ora lo por pensa di traha cu otro partidonan, ariba un base mas amplio posibel. Pero tambe ta keda e opcion cu pueblo lo por duna MEP e mayoria absoluto cu nan lo por bay goberna nan so, nan lo acepta e reto aki.

Tocante e diferencia di opinion entre OTmar Oduber y partido MEP, esey sra. WEver- Croes no por a duna un contesta directo, ya cu e ta bisa cu e ta un pregunta dificil pa contesta. Lider di e partido geel ta haya cu Sr. Otmar Oduber, lo mester reevalua su posicion y su forma di hiba politica tempo cu e tabata profila den e partido AVP. Paso si henter e partido lo bay hiba un campaña di lastra otro den lodo, manera cu Sr. Oduber a haci cu su persona.

Sr. Oduber mester cuminsa na kita e stigma cu e tin riba dje. Mester laga nan demostra nan mes como partido, ya cu Sr. Oduber tabata tin un manera hopi agresivo di hiba campaña. Pero e ta kere cu mester duna Sr. Oduber tempo pa profila su mes aworaki, como lider di su mesun partido aworaki. No ta revelante con Sra. Wever- Croes, den forma personal, ta pensa of sinti ariba e forma di proceder di Sr. Otmar Oduber, di partido POR.