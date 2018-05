Sra. Evelyn Wever- Croes a reuni cu su colega Mark Rutte

E siman aki, Prome Minister Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, ta na Hulanda pa un bishita di trabao na Hulanda. Esaki ta su prome bishita di trabao pa Hulanda y como tal, su prome audiencia lo ta cu Su Alteza Real, Rey Willem Alexander, cual lo tuma luga diaranson proximo.

Dialuna Sra. Wever- Croes a reuni cu Prome Minister di Hulanda, Sr. Mark Rutte. A toca varios tema, e.o. situacion financiero di pais Aruba. Prome Minister ta consciente di cu Hulanda no tin mucho confiansa den gobierno y finanza di Aruba, ya cu e gobernacion anterior a viola tur e palabracionnan haci, a haci promesanan cu e no tabata por a cumpli cun’e. A bin cu e ley di CAft, cual tampoco a cumpli cun’e. Aki ta caminda cu e desconfiansa den Aruba a bira mas grandi. Pero Prome Minister a splica gobierno di Hulanda cu awo Aruba tin un gobierno serio, cu integrantenan serio y un parlamento critico, cu a propone su mes di si atende cu e situacion financiero.

Tambe Sra. Wever- Croes a toca e tema di e situacion na Venezuela. Esaki tabata un topico cu a dura basta largo. No a yega na e punto na unda den kico gobierno di Hulanda lo por yega, pero a cuminsa toca e tema si. Naturalmente ora cu e plan ta cla y e gastonan ta inventarisa, Hulanda lo duna su ayudo. Si a dura un rato prome cu Sra. Wever- Croes a splica cu e gobierno aki ta un otro gobierno, un gobierno cu no ta bay manipula, cu no ta bay priminti cosnan cu e no por cumpli cun’e. Poco poco, e confiansa den Aruba ta creciendo bek na Hulanda E daño cu gobierno anterior, bou liderasgo di Sr. Mike Eman a haci tabata dañonan inmenso na credibilidad di Aruba, y den e confiansa cu mester tin den e gobierno di Aruba tambe.

Por ultimo, Sra. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba, a splica cu e reunionnan ta sigui, tin basta mas trabao riba agenda y esaki lo sigui den e siguiente dianan na Hulanda. Importante ta pa crea confiansa bek den e pueblo di Aruba y asina mira con Hulanda por yuda Aruba pa sali y enfrenta e problemanan cu nos pais ta enfrentando.

