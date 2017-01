Sr. Victor Robert di Serlimar: Pa sanea e landfill completo ta costa placa y tempo

E sero di sushi di dump tin un plan baha esaki den futuro paso tin forma pero e ta costa placa y tempo pa cual aki Sr. Victor Robert, Directuer di Serlimar ta splica.

Lo mester baha e sushinan, dus loke no ta sirbi cu no por tapa e sushi nobo cu ta bin, esey lo mester haci algo. Pero pa esaki mester trece basta ekipo aden, mester wordo coba y sefta poni bek riba e landfill, pero riba e parti nobo. Mester traha na tal manera, te ora haya e landfill completo cu tin santo fresco riba dje. Santo fresco no ta kima lihe.

Segun Sr. Robert, Serlimar a pidi gobierno un otro tereno casi 4 aña pasa pero te dia di awe no a haya contesta riba nan peticion. Serlimar kier e landfill traha manera cu e ta. Ta nan trahadonan ta esunnan cu ta traha eyriba y ta haya e huma tur dia. Hopi biaha den scuridad, chollernan ta esunnan cu ta cende e candela. Na momento cu e trahadonan caba di sefta e sushinan, ta 7 or nan di anochi. Y despues di esey no tin niun hende mas riba e landfill.

Tin hopi parti di e landfill no tin waya ni muraya y aki ta caminda e ilegalnan ta subi via e landfill.

Serlimar a urgi gobierno pa bin cu’n muraya rond di e landfill, pero e gastonan ta sumamente halto. Den plannan di Serlimar ta pa sanea e landfill. Asina Sr. Victor Robert, directeur di Serlimar a finalisa bisando.