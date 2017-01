Sr. Victor Robert di Serlimar: Dos luga so tin pa bin cu landfill nobo

Si bin un landfill nobo mes, ta dos luga so na Aruba por a tereno pa dump cu ta na refineria of caminda cu e ta, segun Sr. Victor Robert, Director di Serlimar ta splica.

No por hib’e otro caminda, ya cu e huma lo pasa ariba dak di casnan. Un tempo e tabata na Palo Marga, pero esaki no a funciona pa motibo cu e huma ta yega te na Playa. E consecuencianan di esey ta conoci na Serlimar y lo kier evita esey pa futuro.

Sr. Robert a sigui splica, cu ta papiando di un landfill limpi y no cu ta bay cera esun actual. E retonan pa Serlimar di awo p’adilanti ta hopi grandi pero Serlimar ta cla pa asumi e reto grandi aki.