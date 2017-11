Sr. Tito de Cuba di Stichting Sportsubsidie Aruba di bishita na Fundacion Lotto Pa Deporte

Recientemente St. Fundacion Lotto pa Deporte a ricibi un bishita di trabou importante di sr. Tito de Cuba kende ta e presidente di e Hunta di Supervision di Stichting Sportsubsidie Aruba (“SSA”), un partner di Lotto. Na e ocasion aki net prome cu e reunion gerencia di St. Fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Di Stefano Wernet RA a dirigi algun palabra.

“Nos ta masha contento di ricibi e bishita di un partner importante pa Lotto den e persona di sr. Tito de Cuba di St. Sportsubsdie Aruba. For di anja 2012/2013, a yega na e conclusioncu pa motibo di Governance y motibonan di e grandura&maneho di risico di e organisacioncomotambevolume di placa bo no porfuncionacu un SportsubsidieCommissie (“SSC”), cu no tin un identidadhuridico, y pesey a tuma e desicion pa bay den un fundacion. E momento ey Lotto a pone placa disponibel pa traha un statuut pa e fundacion y a yuda tambe cu cuentanan anual, relatonan financiero di Sportsubsidie Commissie esakinan na 2011, 2012, 2013 y ainda falta e otronan mirando cu SSC ta ricibi hopi placa riba un base mensual”, segun sr.Wernet. E la añadi: “E fundacion SSA a wordo lanta 28 di september 2016 y na juli 2017 a nombra e miembronan di e hunta di supervision encabeza pa sr. Tito de Cuba, un experto y profesional. Lotto ta contento cu e vehiculo di St. Sportsubsidie Aruba paso e ta un identidad huridico riba su mes”.

Mester bisa cu apesar cu e proceso tabata uno largo mirando tur e stakeholdersnan envolvi, St.Sportsubsidie Aruba ta bay bira operationeel. Lotto ta spera cu na banda di e destinacion di placacuta baypa Deporte por inverti tambe den sportmanagement, mirando cu Aruba mester di bon dirigente. A duna ehempel riba projectonan di leadership, projectonan di marketing, projectonan di statuut, con pa traha & lesa cuentanan anual sin lubida projectonan cientifico manera den e caso di sr. Bob Heere.

Por ultimo sr. Wernet a presenta na sr. Tito de Cuba e rapport di e Multi-FuncioneleBeachSportcomplextraha door di Pricewaterhouse Coopers, cual tabata un feasibility study y social economic impact assesment riba tereno di Beach Sports. E estudio aki a wordu realisa hunto cu Arubaanse Voetbal Bond, esun cuta e responsabel pa voetbal na Aruba.

Di su banda Sr. Tito de Cuba tabata contento cu e bishita realisa na St. Fundacion Lotto pa Deporte. Su persona elogia e desicion di Lotto pa hasi pa over di SportsubsidieCommissiepa un fundacion. Esaki lo yuda St. Sportsubsidie Aruba profesionalisa mas aun y tambe e maneho di e finanzas destina door di St.Fundacion Lotto pa Deporte lo profesionalisa esaki tambe mas ainda. E lo bira un sistema di dos nivel caminda e conseho encabesa door di sr. De Cuba ta pa vigila y wak bon con e placa cu Lotto ta pone disponibel pa deporte ta bay wordo maneha. Esaki ta un responsabilidad grandi di tur cu lo forma parti di St. Sportsubsidie Aruba. Por ultimo, sr. De Cuba tambe kier a gradici St. Fundacion Lotto pa Deporte pa e cooperacion cu ta existi entre e dos instancianan aki cu lo ta uno largo y hopi sera.